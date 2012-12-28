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10 минут назад

68-летняя женщина перевела мошенникам почти два миллиона рублей

С аферистами она общалась 10 дней.

5 июня в Усмани в полицию обратилась 68-летняя женщина, которая в мае в течение 10 дней общалась с мошенниками, и они убедили её перевести на «безопасный счёт» 1 950 000 рублей.

История с «безопасным счётом» стала самым популярным способом обмана за последние сутки. Как рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, в Липецке 20-летний парень с 3 на 4 июня общался в мессенджере с неизвестным, и тот сообщил о совершении мошеннических действий в отношении его денег. Чтобы спасти сбережения, липчанин перевёл на «безопасный счёт» через банкомат 195 000 рублей. Но потом понял, что его обманули, и пришёл в полицию.

27-летнюю липчанку обманули по той же схеме. Со 2 по 4 июня под предлогом обеспечения сохранности средств она перевела на «безопасный счёт» через мобильное приложение и банкомат в общей сложности 336 000 рублей.

И только 40-летний липчанин нарвался на мошенников при покупке одежды в мессенджере. 3 июня за приобретение и доставку нарядов он заплатил лжепродавцу 43 000 рублей.
мошенничество
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