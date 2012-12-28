56-летнего мужчину и его подельницу – оператора АЗС будут судить по обвинению в краже денег с топливной карты
Происшествия
24
10 минут назад
68-летняя женщина перевела мошенникам почти два миллиона рублей
С аферистами она общалась 10 дней.
История с «безопасным счётом» стала самым популярным способом обмана за последние сутки. Как рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, в Липецке 20-летний парень с 3 на 4 июня общался в мессенджере с неизвестным, и тот сообщил о совершении мошеннических действий в отношении его денег. Чтобы спасти сбережения, липчанин перевёл на «безопасный счёт» через банкомат 195 000 рублей. Но потом понял, что его обманули, и пришёл в полицию.
27-летнюю липчанку обманули по той же схеме. Со 2 по 4 июня под предлогом обеспечения сохранности средств она перевела на «безопасный счёт» через мобильное приложение и банкомат в общей сложности 336 000 рублей.
И только 40-летний липчанин нарвался на мошенников при покупке одежды в мессенджере. 3 июня за приобретение и доставку нарядов он заплатил лжепродавцу 43 000 рублей.
0
0
0
0
0
Комментарии