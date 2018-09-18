Областное управление ЖКХ судится с безногим сиротой

Даже имея решение Фемиды на получение квартиры, 27-летний Иван Быков снова рискует остаться без своей крыши над головой.

Иван Быков в семь лет стал социальным сиротой: его отца и мать из в села Сезеново Лебедянского района, лишили родительских прав. С тех пор он живет в казенных домах - сначала в детдоме на Соколе в Липецке, потом - в общежитии при втором профтехучилище, где он получил профессию сварщика, а с 2010 года, после того, как лишился ног (юношу избили до потери сознания и бросили в сугроб его друзья-товарищи по детдому), - в Введенском геронтологическом центре. А парень, которому сейчас 27 лет, мечтает о своей крыше на головой.- Я знал, что мне, как сироте, положено от государства жилье. Но дом, в котором я жил до семи лет, после смерти отца и матери стал непригоден для жилья - у него разрушены даже стены. На этот счет есть заключение Вязовского сельсовета. Еще учась в профессиональном училище, я ставил вопрос о необходимости постановки меня на учет как нуждающегося. Администрация училища не раз писала на этот счет запросы в администрацию Лебедянского района, но ответа оттуда не получила. А позже я выяснил, что районный отдел опеки и попечительства не выполнил в отношении меня своих обязательств. А когда я обратился в администрацию Липецка с просьбой поставить меня на учет как сироту, мне сказали, что в свои 26 лет я утратил на него право, - говорит Иван Быков.Действительно, государством определено, что сирота должен встать на жилищный учет в возрасте 18-23 лет. Поэтому Ивану Быкову потребовалось доказать, что сроки он пропустил не по своей вине.- На меня Иван Быков вышел через соцсети. Он рассказал о своей проблеме. Чтобы ее решить, пришлось поднять соответствующую судебную практику по стране. Она была не в пользу моего клиента. Но мы, собрав все необходимые документы, все же обратились в Советский районный суд с иском к областному управлению ЖКХ и администрации Лебедянского района с просьбой предоставить истцу жилое помещение, - говорит адвокат Максим Золотарев.Мы разговариваем в беседке Веденского геронтологического центра, в котором вот уже восьмой год живет безногий инвалид. Он получает чуть более восьми тысяч рублей пенсии, из которых ему остается 2 165 рублей - остальные средства уходят казенному дому. Здесь, конечно, мило. Как бывает мило на погосте. В беседках - ни души. На дорожках центра никто не гуляет. Решетки на окнах. Из стекол смотрят на божий свет старушки-божьи одуванчики. У входа в один из корпусов сидит в коляске какой-то инвалид. Все безрадостно и тускло.- Этим летом я много раз был у Ивана, и здесь всегда такая картина, - говорит адвокат.Жить вместе с престарелыми людьми парню уже давно невмоготу. Иван мечтает о собственной квартире, хочет создать семью. И жизнь для него заиграла яркими красками, когда он выиграл гражданский процесс. Решением судьи Ирины Бенсман областному управлению ЖКХ было предписано предоставить Быкову на состав семьи в одного человека благоустроенное жилое помещение по договору найма.Апрельское решение суда ответчик не оспорил. Но и не исполнил.- Иван обжаловал бездействие ответчика сначала в службу судебных приставов-исполнителей, а потом и в прокуратуру. В результате УФССП по Липецкой области направило в областное управление ЖКХ требование предоставить Быкову жилье в течение 45 суток. Но в ответ Иван узнал, что областное управление ЖКХ подало в суд заявление об отсрочке исполнения судебного акта, - говорит Максим Золотарев.В заявлении чиновники просят дать им еще 150 дней, чтобы предоставить жилье Ивану Быкову. Это время требуется заявителю на составление плана-графика закупки жилья, размещение на специализированной электронной площадке соответствующего объявления, рассмотрение заявок от строительных организаций, оформление итогов аукциона, заключение контракта с победителем, передачу квартиры в ОБУ «Экжилфонд», регистрацию права собственности, передачу квартиры в специализированный жилфонд администрации области...Завтра мы узнаем, что скажет суд: заседание по заявлению областного управления ЖКХ состоится 19 сентября в 10.00. GOROD48 сообщит, чем закончится тяжба чиновников с безногим инвалидом.