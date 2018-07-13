Общество

26 минут назад

«Ахиллесовой пятой» злостного нарушителя правил дорожного движения стали водительские права

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«Ахиллесовой пятой» злостного нарушителя правил дорожного движения стали водительские права

Мужчина оплатил многочисленные штрафы ГИБДД, только когда узнал о запрещении ему управлять автомобилем.

Злостный нарушитель правил дорожного движения срочно оплатил все штрафы ГИБДД, когда узнал, что судебные приставы на основании решения суда вынесли постановление о запрещении ему управлять автомобилем.

Как сообщили в пресс-службе УФССП по Липецкой области, любитель быстрой езды накопил 18 (!) штрафов на общую сумму 10,5 тысяч рублей.

Приставы пытались взыскать деньги, арестовывали счета должника (на них, впрочем, не числилось денег), но и это не помогало. «Ахиллесовой пятой» автолюбителя стали водительские права. Узнав о запрещении управлять автомобилем, он лично явился в службу судебных приставов и закрыл все долги.

Фото dgschauffeurs.ng

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