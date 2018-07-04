Культура

53 минуты назад

У театра драмы собрались защитники Сергея Бобровского

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#театр #Сергей Бобровский
У театра драмы собрались защитники Сергея Бобровского

Театралы подготовили петицию на имя министра культуры.

В Липецке у академического театра драмы имени Льва Толстого несколько десятков горожан собрались, чтобы обсудить увольнение главного режиссера Сергея Бобровского. По словам собравшихся, поклонники режиссера составили петицию в его защиту на имя министра культуры, председателя Союза театральных деятелей и главы Липецкой области.

Напомним, что об увольнении Сергея Бобровского, принесшего театру за 10 лет работы в Липецке множество наград, стало известно сегодня. Администрация театра и областного управление культуры мотивируют это решение окончанием действия контракта главного режиссера. 

На занятие этой должности объявлен конкурс, в котором может участвовать и Сергей Бобровский.

Отвечая на вопрос GOROD48, почему он заранее не пытался узнать о продлении своего контракта, Сергей Бобровский ответил следующее: «Я с 8 утра и до позднего вечера занять в театре. Да и не в моих принципах - навязываться. Решило так начальство – значит, будет так. Не видят меня на этой должности, что я могу поделать?»
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#театр #Сергей Бобровский

Комментарии (2)

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это клуб толстяков

15 минут назад
а если ставить Д'Артаньян и 3 мушкетера, то никого не найдут, все будут Портосами
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???

16 минут назад
а что они такие все толстые ?
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