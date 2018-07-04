У театра драмы собрались защитники Сергея Бобровского

Театралы подготовили петицию на имя министра культуры.

В Липецке у академического театра драмы имени Льва Толстого несколько десятков горожан собрались, чтобы обсудить увольнение главного режиссера Сергея Бобровского. По словам собравшихся, поклонники режиссера составили петицию в его защиту на имя министра культуры, председателя Союза театральных деятелей и главы Липецкой области.



Напомним, что об увольнении Сергея Бобровского, принесшего театру за 10 лет работы в Липецке множество наград, стало известно сегодня. Администрация театра и областного управление культуры мотивируют это решение окончанием действия контракта главного режиссера.



На занятие этой должности объявлен конкурс, в котором может участвовать и Сергей Бобровский.



Отвечая на вопрос GOROD48, почему он заранее не пытался узнать о продлении своего контракта, Сергей Бобровский ответил следующее: «Я с 8 утра и до позднего вечера занять в театре. Да и не в моих принципах - навязываться. Решило так начальство – значит, будет так. Не видят меня на этой должности, что я могу поделать?»

