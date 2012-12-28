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Общество
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сегодня, 17:49
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Видишь воду — нет, а она есть
Липчане не могут добиться того, чтобы горячая вода была во всём доме. Управляющая компания и «РИР-Энерго» кивают друг на друга.
В УК «Привокзальной» GOROD48 сообщили, что воды нет из-за отсутствия нормативных параметров в сети. Соответствующий акт, составленный вместе с «РИР-Энерго», направлен как в эту компанию, так и в городской департамент ЖКХ.
В пресс-службе Липецкого филиала «РИР-Энерго» уверяют, что теплоноситель в дом подаётся. Тем не менее тепловая инспекция компании проведёт проверку здания.
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