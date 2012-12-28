Липчане не могут добиться того, чтобы горячая вода была во всём доме. Управляющая компания и «РИР-Энерго» кивают друг на друга.



Жильцы дома № 13 по улице Ленина в полной мере оценили несчастливый номер своего здания. 22 сентября им отключили горячую воду. Больше месяца горожане маялись без неё. Наконец-то дождались — 28 октября горячую воду подали, но оказалось, что поводов для радости нет. Давление воды оказалось таким низким, что горячая вода тонкой струйкой течёт только из кранов на первом и втором этажах.В УК «Привокзальной» GOROD48 сообщили, что воды нет из-за отсутствия нормативных параметров в сети. Соответствующий акт, составленный вместе с «РИР-Энерго», направлен как в эту компанию, так и в городской департамент ЖКХ.В пресс-службе Липецкого филиала «РИР-Энерго» уверяют, что теплоноситель в дом подаётся. Тем не менее тепловая инспекция компании проведёт проверку здания.