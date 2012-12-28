Более 800 сотрудников НЛМК наградят в честь годовщины первой плавки чугуна

На Новолипецком металлургическом комбинате проходят торжественные награждения в честь 92-й годовщины первой плавки чугуна. Всего более 800 сотрудников предприятия удостоятся ведомственных, региональных, муниципальных и корпоративных наград.





Торжественные награждения стартовали с вручения корпоративных, муниципальных и региональных наград. За большой вклад в развитие производства портреты более 700 сотрудников комбината разместили на Досках почёта своих цехов и подразделений. Свыше 60 человек получили благодарность губернатора Липецкой области и благодарственные письма от регионального правительства, Липецкого городского Совета депутатов и администрации Липецка.Среди награждённых — Сергей Догаев, машинист крана с девятилетним стажем работы в компании. Сергея отметили за высокие результаты в работе и безупречную дисциплину.— Испытываю большую гордость, потому что эта награда подтверждает не только мои профессиональные достижения, но и человеческие — перед обществом. Рад быть примером для своих детей, — поделился Сергей Догаев.Заслуженную награду получила и оператор сортировочной горки управления железнодорожного транспорта НЛМК Ирина Бирюкова. За одиннадцать лет работы в компании она передала свои навыки и знания десяткам молодых сотрудников.— Я верю в молодое поколение. Считаю, что нужно помогать ему осваивать профессию, ведь это — будущее НЛМК. Горжусь своей наградой и тем, что компания оценила мой труд, — рассказала Ирина Бирюкова.6 ноября состоится торжественное награждение ведомственными наградами. Почётные грамоты и звания Минпромторга РФ получит 31 металлург.