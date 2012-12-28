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сегодня, 17:49
Более 800 сотрудников НЛМК наградят в честь годовщины первой плавки чугуна
На Новолипецком металлургическом комбинате проходят торжественные награждения в честь 92-й годовщины первой плавки чугуна. Всего более 800 сотрудников предприятия удостоятся ведомственных, региональных, муниципальных и корпоративных наград.
Среди награждённых — Сергей Догаев, машинист крана с девятилетним стажем работы в компании. Сергея отметили за высокие результаты в работе и безупречную дисциплину.
— Испытываю большую гордость, потому что эта награда подтверждает не только мои профессиональные достижения, но и человеческие — перед обществом. Рад быть примером для своих детей, — поделился Сергей Догаев.
Заслуженную награду получила и оператор сортировочной горки управления железнодорожного транспорта НЛМК Ирина Бирюкова. За одиннадцать лет работы в компании она передала свои навыки и знания десяткам молодых сотрудников.
— Я верю в молодое поколение. Считаю, что нужно помогать ему осваивать профессию, ведь это — будущее НЛМК. Горжусь своей наградой и тем, что компания оценила мой труд, — рассказала Ирина Бирюкова.
6 ноября состоится торжественное награждение ведомственными наградами. Почётные грамоты и звания Минпромторга РФ получит 31 металлург.