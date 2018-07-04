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сегодня, 11:45

Сергей Бобровский: «Директорский театр – путь в никуда»

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#театр #Сергей Бобровский
Сергей Бобровский: «Директорский театр – путь в никуда»

Режиссер академического театра драмы им. Л. Н. Толстого собирает чемоданы.

Как сообщал GOROD48, с режиссером липецкого академического театра драмы имени Льва Толстого Сергеем Бобровским не продлили контракт.

Как рассказал сам режиссер, 30 июня его вызвала директор и вручил трудовую книжку.

- В этот же день меня уволили, а сейчас я "собираю чемоданы" в бывшем уже рабочем кабинете, - говорит Сергей Бобровский.

На вопрос, почему он заранее не пытался узнать о продлении своего контракта, Сергей Александрович говорит: «Я с 8 утра и до позднего вечера занять в театре. Да и не в моих принципах - навязываться. Решило так начальство – значит, будет так. Не видят меня на этой должности, что я могу поделать?»

Впрочем, Сергей Бобровский признал, что говорил с директором театра Татьяной Гореловой.

- Она мне сказала, что начальство хочет видеть театр директорским. Мое мнение: это путь в никуда, это яма, это бездна. Я все эти годы пытался удержать классику и готовить новое поколение актеров. И напоследок я пожелал руководству найти достойного режиссера на мое место, но только не делать театр директорским.

Как сообщал GOROD48, начальник управления культуры Липецкой области Вадим Волков, заявил, что на занятие должности главного режиссера театра объявлен конкурс, и Сергей Бобровский может принять в нем участие.

- Я впервые от вас об этом услышал, и мне нужно время, чтобы как-то «переварить» эту информацию, - сказал Сергей Бобровский.

Против увольнения режиссера выступают некоторые актеры труппы, зрители. Сегодня в  12 часов дня они должны собраться у здания театра, чтобы обсудить увольнение Сергея Бобровского. 

 

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#театр #Сергей Бобровский

Комментарии (6)

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бычеград

37 минут назад
нах нам театр, пивасик и диван вот эта культурна
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ВЕСНА

42 минуты назад
Знаем мы Липецкие конкурсы, и знаем кто их выигрывает!!! Бездари, но свои, родные.
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ЖОРА

43 минуты назад
ВОЛКОВА НУЖНО НЕМЕДЛЕННО УВОЛЬНЯТЬ ИНАЧЕ БЕСПРЕДЕЛ
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Валентина

сегодня, 12:04
Надо ценить кадры , помогать , а не искать тёплые места друзьям . По - моему , сейчас режиссёр освоился , например "Ревизор " - отличная постановка , в меру современная , с достаточным уважением к классику .
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Ворчун

сегодня, 11:59
Что вагоны разгружать потянула душа
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Эх, Липецк...

сегодня, 11:55
И тут сумел "прославиться"....
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