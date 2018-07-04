Общество

38 минут назад

Режиссер Государственного академического театра Драмы им.Л.Н.Толстого Сергей Бобровский – уволен

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#Сергей Бобровский #театр
Режиссер Государственного академического театра Драмы им.Л.Н.Толстого Сергей Бобровский – уволен

В театре разгорается скандал.

В социальных сетях появилась петиция: «Сегодня стало известно, что без объяснения причин, директор Липецкого академического театра драмы расторгла контракт с главным режиссером Сергеем Александровичем Бобровским. Эта новость вызвала волну протестов и несогласия. Мы - театральные деятели, актеры, зрители и просто неравнодушные люди к судьбе режиссера и театра, просим вас помочь нам создать резонанс и привлечь внимание властей к происходящему. Обсуждать вклад этого человека в театральное искусство Липецка, нашей страны и стран зарубежья не имеет смысла. (По итогам работы комиссии Министерства культуры РФ 3 спектакля Липецкого государственного академического театра драмы им. Л.Н. Толстого в постановке С.А Боборовского («Полковник-птица», «Смерть Ивана Ильича», «Обыкновенная история») включены в архив «Культурное наследие России».) Об этом говорят многочисленные награды режиссера на самых разных фестивалях, как на территории России, так и за пределами ее. Буквально на прошлой неделе, один из спектаклей Бобровского в очередной раз получил высшую награду фестиваля “У Троицы” в номинации “лучшая режиссура”. Сергей Александрович отдал театру 10 лет подняв его на очень высокую планку без единого гранта и какой-либо поддержки.

У нас есть вопросы, на которые мы хотим получить ответ:

- кем и почему принято это решение?

- что ждет театр?

- имеет ли увольнение, связь со спектаклем “Ревизор”, премьера которого состоялась в конце июня?

Мы против и считаем это событие катастрофой для Липецкой культуры».

Как заявил GOROD48 начальник управления культуры Липецкой области Вадим Волков, никакой политики в увольнении режиссера театра нет. Вопрос – технический.

- У Сергея Александровича Бобровского закончился срок контракта, - говорит Вадим Волков. – Сергей Бобровский прекрасно знал, что срок контракта подходит к концу, но он сам не озаботился этим вопросом. Он ни разу не появился, ни у меня в кабинете, ни, насколько я знаю, в кабинете директора театра. Очередной трехлетний контракт у него закончился еще в прошлом году, но ему его продлили еще на год, и вот срок истек.

По словам Вадима Волкова, нового режиссера театра будут выбирать по конкурсу.

- И, кстати, Сергей Боровский может участвовать в этом конкурсе конкурсе, - сказал Вадим Волков.

Не видит Вадим Волков никакой связи увольнения главного режиссера и со спектаклем «Ревизор», премьера которого прошла в конце июня, обозначенном в петиции труппы. Напомним, в спектакле сыграл бывший заместитель начальника управления культуры Липецкой области, заслуженный артист России Владимир Кравченко.

- Владимир Кравченко и будучи чиновником мог играть где угодно и кого угодно, а уже после выхода на пенсию – тем более,- сказал Вадим Волков.

Сергей Бобровский отработал в Липецке 10 лет, придя на смену Владимиру Пахомову. Пригласили в Липецке Сергея Бобровского из Новосибирска.

 

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#Сергей Бобровский #театр

Комментарии (4)

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зеленые

1 минуту назад
а может и то самое живодёрство с живыми карпами на сцене аукнулось
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...

1 минуту назад
во всем виноват мундиаль
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житто

3 минуты назад
может он Навального упомянул где-нибудь?
ответить

1

28 минут назад
Наверное высказался против пенсионной реформы.
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