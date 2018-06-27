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Липецкая вечЁрка: смерть младенца, ограбление Артурчика и новые маршруты автобусов

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#обзор #события #вечЁрка
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Липецкая вечЁрка: смерть младенца, ограбление Артурчика и новые маршруты автобусов

Предлагаем вам познакомиться с самыми популярными и обсуждаемыми событиями из жизни Липецка и региона по версии интернет-пользователей в среду, 27 июня.

Максимальное внимание липчан было приковано к новости о внезапной смерти младенца при сдаче крови на анализ. Мать шестимесячного малыша 25 июня обратилась к участковому врачу с жалобами на недомогание у ребенка: у сына пропал аппетит, он стал сильно потеть. Врач осмотрела младенца и выдала направление на сдачу крови для анализа. Вчера мать принесла сына на забор крови. Домой она вернулась одна…

Не менее активно интернет-пользователи интересовались деталями смертельного ДТП у Петровского рынка. Очевидец ужасной аварии, в которой погиб ребенок и были ранены ее сестра и мать, уверяет, что за рулем «Тойоты» сидел не мужчина, а женщина. «Александр - профессиональный водитель. У него - большой водительский стаж. Он ездит по стране на своем личном автомобиле, являясь представителем крупной компании. То, что мы узнали из соцсетей, нас шокировало! Кто эта женщина, которая могла быть за рулем его машины, мы даже не представляем!».

Оживленное обсуждение вызвало сообщение насчет всем знакомого в Липецке Артурчика. Самого известного попрошайку региона ограбили!

Множество мнений собрала новость, касающаяся изменений маршрутов транспорта из-за ремонта на улице Зегеля. В связи с перекрытием с 28 июня по 4 июля улицы Зегеля в месте ее пересечения с улицей Семашко из-за ремонта теплосетей, меняются схемы движения десяти автобусов на этом направлении.

Между тем немалый интерес у липчан вызвало известие о том, как выпускницы оценили свои бальные наряды. Девушки начали массово продавать свои наряды с «Липецких зорь» через три дня после праздника.
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#обзор #события #вечЁрка
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Комментарии (1)

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Даша

1 минуту назад
М︍а︍ль︍ч︍и︍к︍и, п︍ли︍з︍з︍з, нуж︍ны зрители на т︍ран︍сля︍цию Т︍а︍н︍ц︍у︍ю︍ ︍с︍т︍р︍и︍п︍т︍и︍з, нач︍инаю ч︍ере︍з 5 м︍инут Ес︍ли нес︍ложно - п︍о︍д︍п︍и︍ш︍и︍т︍е︍с︍ь и просто пос︍мотр︍ите! Эт︍о ︍Б︍E︍︍C︍П︍Л︍︍A︍︍T︍H︍︍O︍ >>> http://sisisa.tk
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