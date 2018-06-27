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Липецкая вечЁрка: смерть младенца, ограбление Артурчика и новые маршруты автобусов
Предлагаем вам познакомиться с самыми популярными и обсуждаемыми событиями из жизни Липецка и региона по версии интернет-пользователей в среду, 27 июня.
Не менее активно интернет-пользователи интересовались деталями смертельного ДТП у Петровского рынка. Очевидец ужасной аварии, в которой погиб ребенок и были ранены ее сестра и мать, уверяет, что за рулем «Тойоты» сидел не мужчина, а женщина. «Александр - профессиональный водитель. У него - большой водительский стаж. Он ездит по стране на своем личном автомобиле, являясь представителем крупной компании. То, что мы узнали из соцсетей, нас шокировало! Кто эта женщина, которая могла быть за рулем его машины, мы даже не представляем!».
Оживленное обсуждение вызвало сообщение насчет всем знакомого в Липецке Артурчика. Самого известного попрошайку региона ограбили!
Множество мнений собрала новость, касающаяся изменений маршрутов транспорта из-за ремонта на улице Зегеля. В связи с перекрытием с 28 июня по 4 июля улицы Зегеля в месте ее пересечения с улицей Семашко из-за ремонта теплосетей, меняются схемы движения десяти автобусов на этом направлении.
Между тем немалый интерес у липчан вызвало известие о том, как выпускницы оценили свои бальные наряды. Девушки начали массово продавать свои наряды с «Липецких зорь» через три дня после праздника.
Даша