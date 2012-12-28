43-летняя жительница Чаплыгина инвестировала в мошенников 2,2 миллиона рублей

15 апреля в Чаплыгине в полицию с заявлением о мошенничестве обратилась 43-летняя женщина. Как рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, полтора месяца — весь март и половину апреля она вкладывала деньги в инвестиции. Женщина успела перевести 2,2 миллиона рублей. Но потом поняла — её обманули.69-летняя жительница Грязей отправила 340 000 рублей на «безопасный счёт».А 23-летний липчанин нарвался на мошенников при покупке рекламных баннеров в интернете. Продавцу парень перевёл 43 500 рублей.