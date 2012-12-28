В Ельце закрывают выбитые во время воздушного налета окна

В Ельце продолжается ликвидация последствий налета БПЛА. Сегодня с утра возобновила работу специальная комиссия, которая оценивает нанесённый горожанам ущерб.Возле домов на улице Черокманова коммунальные службы и волонтеры убирают битое стекло и обломки деревьев, закрывают пленкой разбитые окна. Задействована техника МБУ «Благоустройство». Помогли машинами и местные депутаты.Сегодня начались замеры оконных проемов для восстановления остекления.Как сообщили GOROD48 в пресс-службе мэрии Ельца, проведены замеры уже 40% окон, в тех квартирах, где успела побывать оценочная комиссия.