Происшествия
739
сегодня, 15:30
3

В Ельце закрывают выбитые во время воздушного налета окна

На улице Черокманова также ведутся замеры поврежденных рам.

В Ельце продолжается ликвидация последствий налета БПЛА. Сегодня с утра возобновила работу специальная комиссия, которая оценивает нанесённый горожанам ущерб.

Возле домов на улице Черокманова коммунальные службы и волонтеры убирают битое стекло и обломки деревьев, закрывают пленкой разбитые окна. Задействована техника МБУ «Благоустройство». Помогли машинами и местные депутаты.

Сегодня начались замеры оконных проемов для восстановления остекления.

Как сообщили GOROD48 в пресс-службе мэрии Ельца, проведены замеры уже 40% окон, в тех квартирах, где успела побывать оценочная комиссия.
Комментарии (3)

Ольга
32 минуты назад
Беспросветность и безысходность.
Саша
58 минут назад
Э...м...а как насчёт остеклить срочно?! За счёт бюджета?! В считанные дни?! Или через месяцы?!...
Инспектор
сегодня, 15:43
жаль пострадавших ... на пятом году наших героических побед, такое ;(
