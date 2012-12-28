Лишенный прав многодетный дальнобойщик попал за рулем тягача: его оштрафовали на 150 000 рублей

Отец пятерых детей сел за без прав руль, уже имея несколько административных наказаний.

Задонский районный суд оштрафовал на 150 000 рублей и лишил прав на год 32-летнего водителя большегруза за управление автомобилем, будучи лишенным прав и подвергнутым за это административному наказанию (по части первой статьи 264.3 УК РФ).По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, мужчина уже был лишен водительских прав за повторное управление машиной с нарушением правил установки номерных знаков и привлечён к административной ответственности за повторное управление автомобилем без прав. Но в феврале этого года он снова сел за без прав руль грузовика.При назначении наказания суд учел в качестве смягчающих обстоятельств пятерых детей на иждивении мужчины, его отца инвалида, признание вины и раскаяние в содеянном.