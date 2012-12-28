Липецкая вечЁрка: трагедия на улице Космонавтов, продление отопительного сезона и рост штрафов за парковку
День смертей: на дорогах области за сутки погибли четыре человека
Еще четверо пострадали.
Первая трагедия вчерашнего дня произошла около восьми утра на улице Космонавтов в Липецке: 20-летний водитель «Форда» сбил 13-летнего подростка, который от полученных травм погиб на месте.
Еще два человека погибли вечером в ДТП на Октябрьском мосту. По данным Госавтоинспекции, столкнулись автомобили «Лада Гранта» с 37-летним мужчиной за рулем, «Белджи» с 42-летним водителем и «Форд» под управлением 24-летнего водителя. В аварии погибли водитель и 42-летний пассажир «Лады Гранты», а водители «Белджи» и «Форда» госпитализированы.
Череда смертей закончилась в девять вечера на дороге Тербуны – Набережное – Волово. Здесь 62-летний водитель автобуса «ПАЗ» сбил насмерть 58-летнего пешехода.
Вчера автоинспекторы зарегистрировали еще 11 столкновений автомобилей, они обошлись без пострадавших.
