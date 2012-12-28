23-летний парень угнал из автомастерской «Вольво» и тут же совершил ДТП
Машину он бросил на месте аварии.
Как выяснилось, автомобиль, оставленный 30-летним хозяином для ремонта, живущий в Липецке уроженец Лев-Толстовского района, угнал воспользовавшись ключами в замке зажигания.
«На угнанном автомобиле при движении задним ходом совершил наезд на препятствие, после чего машина заглохла, а подозреваемый бросил её и ушел», — сообщили в областном управлении МВД.
Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». Максимальная санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до пяти лет.
