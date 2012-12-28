На шести улицах Липецка отключат холодную воду

Из-за ремонтных работ на сетях 16 апреля без холодной воды останутся жители шести улиц, сообщили в «РВК-Липецк».

С 10:00 и до окончания работ холодную воду отключат в домах №№ 22а, 23а, 23б по улице Вермишева, № 49 по улице Московской, №№ 2, 4, 6 по улице Стаханова, №№ 3а, 4, 6, 8, 9, 12 по улице Смургиса, №№ м37, 39, 41 по улице Водопьянова, № 12 по улице Хорошавина.Подвоз воды будет организован по заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды.16 апреля плановые ремонтные работы на своих сетях будут проводить энергетики.С 09:00 до 17:00 отключат электричество в домах №№ 30, 30/3а, 30а, 30б, 30г, 32д, 34 по улице Московской, №№ 52, 56 по улице Катукова, № 6 по улице Кривенкова. № 22 по улице Полиграфической, №№ 1047, 664, 702, 708, 726, 765, 794, 809, 847, 879, 889, 971 в садоводчестве «Дачный 3», №№ 1001, 1129а, 1195, 1275, 1340 в садоводчестве «Дачный 4», обесточат проспект имени 60 лет СССР, Елецкое шоссе, 19-й микрорайон, садоводчество «Дачный 5».С 11:00 до 17:00 не будет электричества на улицах Богатырской, Бабушкина.