Липчанин выхватил в Пензе у пенсионерки пакет с 10 миллионами рублей

Он заранее знал, что у женщины будет с собой крупная сумма и подкараулил ее возле дома.

Липчанин признан виновным в ограблении 70-летней жительницы Пензы. Суд назначил ему семь лет колонии строгого режима.Пенсионерку липчанин ограбил в июне 2025 года. Он знал, что у пожилой женщины при себе будет большая сумма, подкараулил её возле дома, подбежал, выхватил из руки пакет с деньгами и скрылся. Но вскоре он был задержан полицейскими, а пенсионерка его опознала.Помимо срока Первомайский районный суд Пензы постановил взыскать с липчанина 10 миллионов рублей. Чтобы покрыть эту сумму, у него изъяли машину «Дэу Нексия» и 600 тысяч рублей наличными.Вину житель Липецка не признал. В суде он заявил, что никого не грабил. Он и его адвокат подали апелляцию на приговор суда первой инстанции и требовали оправдания. Однако Пензенский областной суд с их доводами не согласился и оставил наказание прежним.