«Упал на забор и поранился» оказалось ножевым ранением от сожительницы

Ударившая ножом в грудь сожителя 44-летняя липчанка получила два года колонии общего режима. Женщину осудили за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, с применением предмета, используемого в качестве оружия (по пункту «з» части второй статьи 111 УК РФ).По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, этот конфликт произошёл в сентябре прошлого года. Сожители выпивали и поссорились. Женщина ударила сожителя ножом в грудь. После этого она попыталась оказать раненому первую помощь. А сам мужчина решил её выгородить, заявив, что упал на забор и поранился. Но показания свидетелей и самой женщины были другими.