Липецкая вечЁрка: трагедия на улице Космонавтов, продление отопительного сезона и рост штрафов за парковку
сегодня, 09:03
Объявлен отбой красного и желтого уровней
Тревога действовала в области семь часов.
По данным Минобороны РФ, с вечера 13 апреля до семи утра 14 апреля на акваторией Азовского моря и восемью регионами страны, в том числе Липецкой областью, перехвачены 97 украинских беспилотников самолетного типа.
Во время этой атаки пострадали Елец и Долгоруково. В Ельце обломками БПЛА повреждено остекление в нескольких жилых домах. На улице Черокманова погибла женщина. Пострадали ещ9е пять человек, четверо из них госпитализированы.
В Долгоруково загорелся дом. Его жильцы не пострадали. Еще в нескольких домах выбиты окна.
Желтый и красный уровни тревоги действовали семь часов — с двух ночи.
