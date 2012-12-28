Происшествия
503
сегодня, 09:03

Объявлен отбой красного и желтого уровней

Тревога действовала в области семь часов.

В Липецкой области объявлен отбой красного уровня «Угроза атаки БПЛА», и желтого — «Воздушная опасность».

По данным Минобороны РФ,  с вечера 13 апреля до семи утра 14 апреля на акваторией Азовского моря и восемью регионами страны, в том числе Липецкой областью, перехвачены  97 украинских беспилотников самолетного типа.

Во время этой атаки пострадали Елец и Долгоруково. В Ельце обломками БПЛА повреждено остекление в нескольких жилых домах. На улице Черокманова погибла женщина. Пострадали ещ9е пять человек, четверо из них госпитализированы.

В Долгоруково загорелся дом. Его жильцы не пострадали. Еще в нескольких домах выбиты окна.

Желтый и красный уровни тревоги действовали семь часов — с двух ночи.

воздушная тревога
БПЛА
Все новости
Видео
Бизнес
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
А знаете ли вы
Говорит Липецк
