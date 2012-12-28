Дело о гибели двух человек при выезде на встречку передано в суд

В Хлевенском округе направлено в суд уголовное дело в отношении 22-летнего жителя Воронежа, обвиняемого в нарушении правил дородного движения, в результате которого погибли два человека (по части пятой статьи 264 УК РФ).Речь идёт о ДТП, которое произошло 3 января этого года на дороге Хлевное — Липецк. Там столкнулись «Фольксваген Джетта» и «Лада Гранта». 48-летний водитель и 33-летний пассажир «Лады» от полученных травм умерли в больнице.«По данным следствия, 22-летний житель Воронежа за рулем автомобиля «Фольксваген Джетта» ехал от села Хлевное к Липецку со скоростью, которая не обеспечивала возможность контроля за движением машины, не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с «Ладой Грантой», — сообщает пресс-служба областной прокуратуры.Водитель «Фольксвагена» вину признал. Ему грозит до семи лет лишения свободы с лишением прав на срок до трех лет.