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Младенец умер в кабинете забора крови

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#медицина #смерть ребенка
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Младенец умер в кабинете забора крови

Мама ребенка жаловалась на недомогание у малыша.

Следственный отдел по Ельцу СУ СК РФ по Липецкой области проводит проверку по факту смерти ребенка, родившегося в январе 2018 года. Малыш скончался на руках у матери и врачей.

Как сообщили GOROD48 в пресс-службе регионального управления Следственного комитета, мать шестимесячного малыша 25 июня обратилась к участковому врачу с жалобами на недомогание у ребенка: у сына пропал аппетит, он стал сильно потеть. Врач осмотрела младенца и выдала направление на сдачу крови для анализа. Вчера мать принесла сына на забор крови. При взятии анализа ребенок умер.

Сейчас следователи проводят проверку. Тело ребенка отправлено на судебно-медицинскую экспертизу. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.
15 5428
#медицина #смерть ребенка
2

Комментарии (15)

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Логика

40 секунд назад
Ну что ты ерунду то несёшь?!!, эти приборы называются ланцеты...а в каменном веке живет вся наша медицина. Я знаю просто, что говорю.
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Естественный отбор.

15 минут назад
Если такие симптомы, почему родители довели до такого? Почему раньше не обратились и вообще не следили за здоровьем такой крохи? Опять многодетные что ли какие?
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Кате

21 минуту назад
Психиатры есть хорошие. Тебе бы обратиться... А то совсем тебя климакс затрепал!
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Ну что ты ерунду то несёшь?!!

25 минут назад
Логика, уже давным давно берут аппаратом ,и так что совершенно это незаметно.В каменном веке все ещё живёшь?
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Катя

27 минут назад
Гость, тебе только это важно?!!!! Всем все понятно,комп сделал опечатку! Не умничай, идиотка истеричная.Никто и нигде тебя не ценит,так лазеет по сайтам,приепываешься и ждёшь одобрения,что ли?
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вулк

30 минут назад
ох и страна ох ох ох ,в другой он бы выжил,царствие небесное !как так то а?
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Логике

32 минуты назад
Думаете, от болевого шока умер? Совсем с головой беда у вас?
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Ты не логика!

33 минуты назад
Ты дура! Врачи НИКОГДА не берут анализ крови. Это делают медицинские сестры.
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Логика

39 минут назад
Наши врачи так берут кровь из пальца, что от боли аж подпрыгиваешь - а какого оно маленькому малышу. А аппетит пропал - жара, есть особо не хочется. Спи маленький ангелочек (((
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#российская_медицина
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