Младенец умер в кабинете забора крови

Мама ребенка жаловалась на недомогание у малыша.

Следственный отдел по Ельцу СУ СК РФ по Липецкой области проводит проверку по факту смерти ребенка, родившегося в январе 2018 года. Малыш скончался на руках у матери и врачей.



Как сообщили GOROD48 в пресс-службе регионального управления Следственного комитета, мать шестимесячного малыша 25 июня обратилась к участковому врачу с жалобами на недомогание у ребенка: у сына пропал аппетит, он стал сильно потеть. Врач осмотрела младенца и выдала направление на сдачу крови для анализа. Вчера мать принесла сына на забор крови. При взятии анализа ребенок умер.



Сейчас следователи проводят проверку. Тело ребенка отправлено на судебно-медицинскую экспертизу. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.