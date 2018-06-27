Происшествия
сегодня, 10:21
Младенец умер в кабинете забора крови
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Мама ребенка жаловалась на недомогание у малыша.
Следственный отдел по Ельцу СУ СК РФ по Липецкой области проводит проверку по факту смерти ребенка, родившегося в январе 2018 года. Малыш скончался на руках у матери и врачей.
Как сообщили GOROD48 в пресс-службе регионального управления Следственного комитета, мать шестимесячного малыша 25 июня обратилась к участковому врачу с жалобами на недомогание у ребенка: у сына пропал аппетит, он стал сильно потеть. Врач осмотрела младенца и выдала направление на сдачу крови для анализа. Вчера мать принесла сына на забор крови. При взятии анализа ребенок умер.
Сейчас следователи проводят проверку. Тело ребенка отправлено на судебно-медицинскую экспертизу. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.
Как сообщили GOROD48 в пресс-службе регионального управления Следственного комитета, мать шестимесячного малыша 25 июня обратилась к участковому врачу с жалобами на недомогание у ребенка: у сына пропал аппетит, он стал сильно потеть. Врач осмотрела младенца и выдала направление на сдачу крови для анализа. Вчера мать принесла сына на забор крови. При взятии анализа ребенок умер.
Сейчас следователи проводят проверку. Тело ребенка отправлено на судебно-медицинскую экспертизу. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.
15 5428
Логика
Естественный отбор.
Кате
Ну что ты ерунду то несёшь?!!
Катя
вулк
Логике
Ты не логика!
Логика
Русский мир