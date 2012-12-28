Задолжавшую по алиментам 35-летнюю мать объявили в розыск, а теперь под конвоем доставят в колонию

Чаплыгинский районный суд арестовал и направил в колонию-поселение под конвоем 35-летнюю жительницу Лев-Толстовского района, в феврале осужденную за неуплату алиментов на детей (по части первой статьи 157 УК РФ), но не прибывшую отбывать наказание.По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, женщину приговорили к шести месяцам колонии-поселения, куда она была обязана прибыть самостоятельно. Но она этого не сделала, поэтому была объявлена в розыск и задержана. 15 апреля мать заключили под стражу и направили в колонию под конвоем.