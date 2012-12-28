Лишённый прав липчанин купил поддельное удостоверение за 10 000 рублей и ездил с ним пять лет

40-летнего липчанина будут судить по обвинению в использовании поддельного водительского удостоверения (по части третьей статьи 327 УК РФ). Мужчине грозит до года лишения свободы.«По версии следствия, ещё в 2021 году, чтобы не проходить медицинскую комиссию и не сдавать экзамен в ГИБДД после лишения водительских прав, купил в соседнем регионе за 10 тысяч рублей поддельное водительское удостоверение и использовал его почти пять лет», — сообщает пресс-служба областной прокуратуры.Но в январе этого года автомобиль остановили сотрудники Гоставтоинспекции и выявили подделку.