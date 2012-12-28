68-летняя пенсионерка перевела «на проверку» 1,6 миллиона рублей
Пожилую женщину обманывали три дня, а началось всё с замены домофона.
Схема обмана была многоступенчатой. Сначала женщине позвонили «сотрудники домофонной компании» и попросили назвать код из SMS для записи на замену оборудования.
После этого липчанке позвонили из «ФСБ» и сообщили, что код она продиктовала преступникам, и теперь они смогут воспользоваться ее деньгами. Чтобы этого избежать, все сбережения нужно «задекларировать».
«Женщина сняла 1,5 миллиона рублей с двух банковских вкладов, а также взяла наличные и перевела их на счета якобы для проверки купюр. Процедура, по словам звонивших, должна была продолжаться до 13 апреля. Но в этот день с ней никто не связался, и женщина обратилась в полицию», – сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.
Возбуждено уголовное дело по части четвертой статьи 159 УК РФ «Мошенничество в особо крупном размере».
