41-летний липчанин пострадал в лобовом ДТП в Воронежской области

41-летний липчанин попал в больницу после лобового ДТП в Воронежской области.Автомобиль «Нива» под его управлением вчера столкнулся с «Понтиаком» 83-летнего жителя Воронежа. Авария произошла на 5-м километре дороги Посёлок Воля — Сомово.Кроме липчанина травмы получили водитель и 81-летняя пассажирка «Понтиака», они тоже госпитализированы.Полицейские еще устанавливают обстоятельства аварии, сообщает управление МВД по Воронежской области.