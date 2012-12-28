50 минут назад
41-летний липчанин пострадал в лобовом ДТП в Воронежской области
В ДТП получили травмы три человека.
Автомобиль «Нива» под его управлением вчера столкнулся с «Понтиаком» 83-летнего жителя Воронежа. Авария произошла на 5-м километре дороги Посёлок Воля — Сомово.
Кроме липчанина травмы получили водитель и 81-летняя пассажирка «Понтиака», они тоже госпитализированы.
Полицейские еще устанавливают обстоятельства аварии, сообщает управление МВД по Воронежской области.
Фото 36.мвд.рф
