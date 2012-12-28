Первая жертва шашлычного сезона: липчанину спасают обожжённую руку от ампутации

Всему виной пролитая на руку жидкость для розжига.

В областной ожоговый центр госпитализирован 60-летний липчанин, который, открывая 12 апреля шашлычный сезон на даче, получил сильные ожоги.Как рассказал GOROD48 заведующий ожоговым отделением Липецкой городской больницы №3 «Свободный сокол» Илья Копылов, во время разведения костра для шашлыков мужчина случайно облил руку жидкостью для розжига и при неосторожном обращении с огнём она загорелась. После этого липчанин несколько дней надеялся, что всё само по себе пройдёт, а тем временем на руке началось сильнейшее воспаление.Врачи диагностировали мужчине ожог самой тяжёлой IV степени и флегмону — это острое разлитое гнойное воспаление кожи и клетчаточных пространств, вызываемое бактериальной инфекцией.Сейчас мужчине спасают руку от возможной ампутации — настолько серьёзной оказалась термическая травма.Врачи предостерегают липчан от самолечения и просят как можно раньше обращаться за медицинской помощью, не дожидаясь развития осложнений. Медики также напоминают о необходимости соблюдать осторожность при обращении с огнём.