Выпускницы стали продавать свои платья через три дня после бала

Цены на уже ненужные наряды достигают 20 000 рублей.

23 июня состоялся городской выпускной бал «Липецкие зори — 2018». Выпускницы, как и положено, хвалились в этот день своими нарядами. Но, праздник закончился, и многие из девушек решили расстаться с нарядами выпускного бала. Липчанки стали продавать свои платья всего через три дня после бала.



Выпускные наряды девушки оценили в разную стоимость. Можно встретить предложения и за 1 500 рублей, и за 20 000 рублей. Например, полупрозрачное синее вязаное платье оценили в 4 000 рублей. Вечернее коктейльное платье, купленное за 13 000 рублей, отдают за 7 000 рублей и в комплект подарят сапожки на шнуровке. Купленное в салоне за 25 000 рублей платье с корсетом после бала готовы теперь продать за 9 000 рублей, хотя пару дней назад его оценили в 12 000 рублей. Кружевное платье из Турции за 27 000 рублей торгуют всего за 9 000 рублей. Синее платье в пайетках на кружеве, у которого большой вырез на груди и на спине, отдают за 15 000 рублей. А вот купленное за 18 000 белое платье с корсетом отдают всего за 3 000 рублей.



Самое первое объявление после выпускного бала — продажа серого платья за 15 000 рублей. О готовности расстаться с нарядом девушка сообщила уже утром после «Липецких зорь». А самое дорогое предложение — это пока голубое платье в пол за 20 000 рублей.





Фотогалерея: "Авито"











