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сегодня, 15:58

Выпускницы стали продавать свои платья через три дня после бала

21 3808
#платья #продажа #Липецкие зори #выпускной
Выпускницы стали продавать свои платья через три дня после бала

Цены на уже ненужные наряды достигают 20 000 рублей.

23 июня состоялся городской выпускной бал «Липецкие зори — 2018». Выпускницы, как и положено, хвалились в этот день своими нарядами. Но, праздник закончился, и многие из девушек решили расстаться с нарядами выпускного бала. Липчанки стали продавать свои платья всего через три дня после бала.

Выпускные наряды девушки оценили в разную стоимость. Можно встретить предложения и за 1 500 рублей, и за 20 000 рублей. Например, полупрозрачное синее вязаное платье оценили в 4 000 рублей. Вечернее коктейльное платье, купленное за 13 000 рублей, отдают за 7 000 рублей и в комплект подарят сапожки на шнуровке. Купленное в салоне за 25 000 рублей платье с корсетом после бала готовы теперь продать за 9 000 рублей, хотя пару дней назад его оценили в 12 000 рублей. Кружевное платье из Турции за 27 000 рублей торгуют всего за 9 000 рублей. Синее платье в пайетках на кружеве, у которого большой вырез на груди и на спине, отдают за 15 000 рублей. А вот купленное за 18 000 белое платье с корсетом отдают всего за 3 000 рублей.

Самое первое объявление после выпускного бала — продажа серого платья за 15 000 рублей. О готовности расстаться с нарядом девушка сообщила уже утром после «Липецких зорь». А самое дорогое предложение — это пока голубое платье в пол за 20 000 рублей.


Фотогалерея: "Авито"





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#платья #продажа #Липецкие зори #выпускной

Комментарии (21)

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Даша

51 секунду назад
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Гость

18 минут назад
что, отец, - спросил молодой человек, затянувшись, - невесты у вас в городе есть? Старик дворник ничуть не удивился. - Кому и кобыла невеста, - ответил он, охотно ввязываясь в разговор. - Больше вопросов не имею, --быстро проговорил молодой человек.
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Гость

21 минуту назад
А вот купленное за 18 000 белое платье с корсетом отдают всего за 3 000 рублей. ...Париж город контрастов )))
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Колхозный гламур

26 минут назад
Почему липчанки такие хабалки? Ни вкуса, ни мозгов.
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Оля

37 минут назад
Липецкий гопник, с языка сняли.100%.
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Другая Катя

39 минут назад
Катя, нормальные невесты уже давным давно в такое занавесковое дерьмо не выряжаются. Отстойщ на какая то деревенская.
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Липецкий гопник

сегодня, 20:26
Эти платья нaxyй никому не нужны
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Катя

сегодня, 19:59
Платье должно соответствовать возрасту и статусу, в основном вырядились как невесты, но ведь это не свадьба, а выпускной, смешно смотреть
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....

сегодня, 19:24
Городу 48 совсем писать не о чем
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Не все

сегодня, 18:49
Могут позволить платье за 100тыщ, скажи это твои родители и я скажу кто ты
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