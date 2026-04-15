Водитель «Рено» попал в больницу после столкновения с «Хавейлом» на улице Циолковского

Кроссовер остановился в сантиметрах от стены из бетонных шпал.



Днем 15 апреля на кольце улицы Циолковского у дома № 22 столкнулись автомобили «Рено Логан» и «Хавейл Джолион».Как рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, 66-летний водитель кроссовера не пропустил едущего по кольцу водителя легковушки.— В столкновении травмы получил 57-летний водитель «Логана». Он госпитализирован, — добавили в полиции.