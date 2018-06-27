Происшествия

сегодня, 10:20

«Она пьяная! И скрывается с места ДТП!»

29 4603
#авария #ДТП
6
«Она пьяная! И скрывается с места ДТП!»

Очевидец ужасной аварии, в которой погиб ребенок и были ранены ее сестра и мать, уверяет, что за рулем «Тойоты» сидел не мужчина, а женщина.

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Как уже сообщал GOROD48, Советский суд Липецка по ходатайству следователя УМВД РФ по Липецкой области арестовал на два месяца 40-летнего водителя, сбившего 23 июня на пешеходном переходе у Петровского рынка женщину и двух ее детей. В результате наезда 10-летняя девочка погибла на месте. Ее мать и вторая девочка находятся в больнице - женщина получила переломы, у 14-летнего ребенка - серьезная черепно-мозговая травма.

Мужчине вменяют преступление квалифицируемое по ч.4 ст. 254 УК РФ («нарушение правил дорожного движения в состоянии алкогольного опьянения повлекшее по неосторожности смерть человека»). Арестованный - житель Тверской области. В Липецке он находился в служебной командировке.

Однако версию того, что за рулем внедорожника был мужчина, опровергает липчанин Александр Зиновьев, который был очевидцем этого ДТП.

- Ко мне в соцсетях обратился житель Липецка Александр Зиновьев и сообщил, что, по его мнению, за рулем автомобиля была молодая женщина. Он предоставил мне запись своего телефонного разговора со службой 112, из которой следует, что в момент разговора с диспетчером он преследовал эту женщину, но она скрылась с места наезда на семью. В то же время арестован мужчина. Я написал депутатский запрос на имя руководителя УМВД РФ по Липецкой области с просьбой разобраться в ситуации, - сообщил GOROSD48 депутат областного Совета Андрей Трофименков.

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На аудиозаписи Александр Зиновьев говорит кому-то, что, по словам вышедшей из машины женщины она - пассажир, но другой мужчина говорит: «Она вышла с этой стороны. Праворульная машина!»

- Она пьяная! И скрывается с места ДТП. Она убегает! Я за ней следую, - говорит Зиновьев диспетчеру службы 112.

- Вы трех людей сбили! - кричит он вслед женщины в лабутенах.

- Я вообще не сбивала! Меня за рулем не было, - огрызается она.

- Вы вышли с правой стороны! - говорит ей преследователь.

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В свою очередь, GOROD48 встретился с Александром Зиновьевым. Он рассказал о том, что видел. Очевидец ДТП говорит, что остановил проезжавшую по улице патрульную машину ДПС и указал на убегающую женщину как на участницу аварии. Полицейские задержали ее и увезли.

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- Меня в этой истории удивляет то, что она убегала с места наезда. Если она пассажир, то зачем ей было так поступать? Но я видел, что она вышла с правой стороны «Тойоты». Я не разобрал ее модель, но машина была праворульная. Так почему суд арестовал мужчину?

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В УМВД РФ по Липецкой области отказались комментировать ситуацию, сославшись на тайну следствия.

- После ДТП мне позвонил следователь. Сказал, что я могу подъехать на Талалихина, 9 сразу же после аварии и дать показания. Я набрал его через час, но он не смог со мной встретиться. Следователь пообещал мне перезвонить, и вот до сих пор звонит! - говорит Александр Зиновьев.

Стоит ли спешить ругать следствие? Для полицейских не впервой расследовать уголовные дела, в которых фигурирует то один водитель, то другой. Из практики следует, что с руля в таких случаях берут образцы потожировых выделений для определения группы крови того, кто управлял автомобилем. Также внимательно осматривается как салон попавшего в аварию со смертельным исходом автомобиля и те, кто был в нем на предмет телесных повреждений, локализация которых показывает механизм их получения.
29 4603
#авария #ДТП
6

Комментарии (29)

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Ну про гормоны

2 минуты назад
Ленино, сомневаюсь. Сорокет мужику то. Не юнец уже. Может дочь его как и была,вот и покрывает.
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Ленино

4 минуты назад
Любовь, ох, сомневаюсь.... Гормоны и этанол... Мозг и уснул, если он, конечно, был от рождения.
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Лика

4 минуты назад
Любовь..., Вот мне тоже это смешно! Какие то лабутены,какая то "престижная" дама! Совсем что ли уже? Какая то дешёвка , ехала в какой то помойке. А то прям уж и Майбах им привиделся!До чего страну довели,люди сдаден морковки ничего не видят! Позорище руководителям, конечно ,за такую отсталость в стране.
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Любовь...

9 минут назад
Ленино, вот и берёт все на себя. Но про Лабутен-смешно! Вы хоть знаете,кто это такой и какая обувь у него?)))) На ней просто дешёвые порнокопыта, которые носят только деревенские королевы дойки.)))) Такая модель уже не в моде уже почти дни десять. Лабутен,мать вашу)))))))))))))))))))а может это Касадей?))))))) Как же вы разобрались то,виля только из далека?))))))))))))))))))
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алекс 07

13 минут назад
ст 254 ук рф это порча земли, а 264 наезд на пешехода умники фиговы
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Юлия

14 минут назад
???, видать, вы товарищ местный. У "этой" на фото, вид именно дешевой шалавы, ни разу не видела, чтобы так ходили в престижных учреждениях! Свидетель, молодец парень! Побольше бы таких людей в этом городе.
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какая то,

17 минут назад
Интересно, сцука ипаная
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Ленино

19 минут назад
Похоже мужик дал руль, не знаю как её назвать... Эта, без названия, убила девочку и покалечила ещё двоих. Почему он берет всё на себя? Кто она? Покатались, мать их.... Свидетели, умоляю, кричете везде, что было на самом деле. Нельзя оставить без наказания убийцу под " газом"!!!! Царствие небесное детке. Выздоровления остальным.
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для "???"

20 минут назад
Дешёвая шалава и бабец из гавнолипецкой администрации - это слова - синонимы. Там других не держат.
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начинается...

21 минуту назад
жара, пьянь за рулем, смертельные ДТП - потому что наказания либо детские либо откупаются!
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