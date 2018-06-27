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«Она пьяная! И скрывается с места ДТП!»
Очевидец ужасной аварии, в которой погиб ребенок и были ранены ее сестра и мать, уверяет, что за рулем «Тойоты» сидел не мужчина, а женщина.
Мужчине вменяют преступление квалифицируемое по ч.4 ст. 254 УК РФ («нарушение правил дорожного движения в состоянии алкогольного опьянения повлекшее по неосторожности смерть человека»). Арестованный - житель Тверской области. В Липецке он находился в служебной командировке.
Однако версию того, что за рулем внедорожника был мужчина, опровергает липчанин Александр Зиновьев, который был очевидцем этого ДТП.
- Ко мне в соцсетях обратился житель Липецка Александр Зиновьев и сообщил, что, по его мнению, за рулем автомобиля была молодая женщина. Он предоставил мне запись своего телефонного разговора со службой 112, из которой следует, что в момент разговора с диспетчером он преследовал эту женщину, но она скрылась с места наезда на семью. В то же время арестован мужчина. Я написал депутатский запрос на имя руководителя УМВД РФ по Липецкой области с просьбой разобраться в ситуации, - сообщил GOROSD48 депутат областного Совета Андрей Трофименков.
На аудиозаписи Александр Зиновьев говорит кому-то, что, по словам вышедшей из машины женщины она - пассажир, но другой мужчина говорит: «Она вышла с этой стороны. Праворульная машина!»
- Она пьяная! И скрывается с места ДТП. Она убегает! Я за ней следую, - говорит Зиновьев диспетчеру службы 112.
- Вы трех людей сбили! - кричит он вслед женщины в лабутенах.
- Я вообще не сбивала! Меня за рулем не было, - огрызается она.
- Вы вышли с правой стороны! - говорит ей преследователь.
В свою очередь, GOROD48 встретился с Александром Зиновьевым. Он рассказал о том, что видел. Очевидец ДТП говорит, что остановил проезжавшую по улице патрульную машину ДПС и указал на убегающую женщину как на участницу аварии. Полицейские задержали ее и увезли.
- Меня в этой истории удивляет то, что она убегала с места наезда. Если она пассажир, то зачем ей было так поступать? Но я видел, что она вышла с правой стороны «Тойоты». Я не разобрал ее модель, но машина была праворульная. Так почему суд арестовал мужчину?
В УМВД РФ по Липецкой области отказались комментировать ситуацию, сославшись на тайну следствия.
- После ДТП мне позвонил следователь. Сказал, что я могу подъехать на Талалихина, 9 сразу же после аварии и дать показания. Я набрал его через час, но он не смог со мной встретиться. Следователь пообещал мне перезвонить, и вот до сих пор звонит! - говорит Александр Зиновьев.
Стоит ли спешить ругать следствие? Для полицейских не впервой расследовать уголовные дела, в которых фигурирует то один водитель, то другой. Из практики следует, что с руля в таких случаях берут образцы потожировых выделений для определения группы крови того, кто управлял автомобилем. Также внимательно осматривается как салон попавшего в аварию со смертельным исходом автомобиля и те, кто был в нем на предмет телесных повреждений, локализация которых показывает механизм их получения.
Ну про гормоны
Ленино
Лика
Любовь...
алекс 07
Юлия
какая то,
Ленино
для "???"
начинается...