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В Липецкой области двое полицейских спасли тонущую женщину

9 1599
#спасение
В Липецкой области двое полицейских спасли тонущую женщину

Полицейские пришли на помощь тонущей в Дону женщине

Как сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, в Задонске участковый уполномоченный полиции капитан полиции Александр Павлов и полицейский-водитель старшина полиции Игорь Чурсин вытащили из реки Дон тонущую местную жительницу.

Около четырех часов утра в дежурную часть ОМВД России по Задонскому району поступило сообщение о происшествии на реке Дон. Женщина упала в ледяную воду, и сильным течением ее отнесло к крутому, размытому половодьем противоположному берегу. Самостоятельно выбраться из воды обессилевшая потерпевшая уже не могла.

Ориентируясь в темноте на слабый зов о помощи, полицейские нашли пострадавшую и, используя подручные средства, вытащили ее на берег.

- В результате оперативных и скоординированных действий сотрудников полиции ОМВД России по Задонскому району женщина была спасена, - добавила Ирина Волк.

На следующий день участковый уполномоченный полиции капитан полиции Александр Павлов и полицейский-водитель старшина полиции Игорь Чурсин навестили женщину в больнице. Женщина поблагодарила своих спасителей.
Фото: med2c.ru

9 1599
#спасение

Комментарии (9)

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Влад

3 минуты назад
Вы вкуpcе чтo тeпepь что бы привeсти тeлo в пoрядок и подкачаться нe oбязатeльно хoдить в тpeнажopку. Нeдaвнo нaткнулcя на блoг чувака кoтoрый нaкaчал тeлo дoмa с пoмощью спeциальногo поясa, я peшил попpобoвать и ужe чepез нeделю увидел рeзультат, а чeрез двe убpал пивной живoт и пpoявился прecc, подкaчaл pуки и cпину. Тeпеpь и жeна захотeла пoпpобoвать, вeдь нe нужнo cидеть на диeтах и ходить в cпоpт зал и цeнa вoпpоca копeeчнaя;)Вoт cами пoчитайтe --- http://tok.pw/blogs
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BLOOD_JO

6 минут назад
Уважуха, хоть что-то хорошее сделали.
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они всегда несут какую то херь,

37 минут назад
немолодец, что бы ,ты,у них в бумагах расписался
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а что они жизнями рисковали,

39 минут назад
Пули над головой свистели?
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будьте осторожны

40 минут назад
эти мятые подобия человеков собирают начальничкам на майское бухло
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немолодец

42 минуты назад
а меня оштрафовали несли какую то сиротскую х-ню одним словом модели человеков
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Мнение

50 минут назад
Молодцы менты,побольше бы таких
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Мнение

50 минут назад
Молодцы менты,побольше бы таких
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Гость

58 минут назад
Ребята молодцы, слов нет. Вот только что она в 4 утра на Дон пошла???...
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