25 минут назад
ОГУП «ЛОКК» переходит под внешнее управление?
Директором областной коммунальной компании, детища губернатора, стала жительница Подмосковья, представляющая интересы крупнейшей в России структуры по управлению жильем.
Кажется, самые большие шансы ввести в ОГУПе конкурсное управление имеет столичное ООО «ДомКом Инвест», будто бы уже оплатившее задолженность ЛОККа перед ИФНС. Теперь эта столичная фирма, приведенная в регион вице-губернатором Александром Наролиным, имеет возможность обратиться в Арбитражный суд с иском о банкротстве областной коммунальной компании и поглотить ее активы (находящиеся в управлении ОГУПа многоквартирные дома и районные полигоны по переработке твердых коммунальных отходов). Тем более, что директором ЛОККа с декабря прошлого года является представитель «Домкоминвеста» Ирина Загуляева.
... ОГУП «ЛОКК» заходил на рынок обслуживания многоквартирных домов со скандалом. Так, в мае 2015 года директор ООО «ГУК «Правобережная» Алексей Попов пожаловался губернатору Олегу Королеву, председателю областного Совета Павлу Путилину, главе Липецка Михаилу Гулевскому и спикеру областного Совета Игорю Тинькову на руководителя ЛОККа Петра Лукьянова, которого уличил в личной заинтересованности, выразившейся в неполученной его организацией лицензии на управление многоквартирными домами. В то же время лицензию №1 на этот вид деятельности получил ОГУП «ЛОКК», у которого в то время в управлении было всего несколько домов. Жалобы директора ГУК «Правобережная» цели не достигли, а ЛОККу достался сразу весь жилфонд 19-го микрорайона, за который между частной и государственной управляющими компаниями велась война с лета 2014 года (Алексей Попов обвинял ЛОКК в организации «левых» собраний собственников жилья, выбиравших между его частной компанией и государственной ту, за которую ратовал губернатор).
С тех пор много воды утекло. И ЛОКК, начинавший свою деятельность по управлению МКД без техники, с двумя слесарями и одним инженером выбился в уверенные «середнячки» на этом так и не ставшем непрозрачным рынке. Сейчас в ведении ОГУПа - 107 многоквартирных домов в Липецке (9-й, 15-й, 19-й микрорайоны, ряд домов по улице 8 Марта, Циолковского, Юных Натуралистов, Шубина) и 27 домов в Грязях. И, кстати, до 2016 года ЛОКК была прибыльной компанией. Но в 2016-м ОГУП свалился в финансовый штопор.
Сразу стоит сказать, что управление многоквартирными домами - лишь десятая часть бизнеса ЛОККа. Основной ее бизнес - горячая вода и отопление (все котельные в селах и райцентрах региона у ОГУПа арендует «Квадра»), строительство жилья по федеральной программе переселения, эксплуатация районных полигонов по утилизации твердых бытовых отходов (кроме Усманского и Грязинского), электросетевые комплексы.
- В 2016 году директором ОГУПа Михаилом Кудаевым был допущен ряд просчетов и ЛОКК стал убыточной организацией, - говорит источник GOROD48, работающий в областной администрации. - Так, районы отдали в ведение ОГУПу только полигоны по переработке твердых коммунальных отходов - без техники и оборудования, хотя их строили под ключ за бюджетные средства. Если говорить об управлении многоквартирными домами, то договоры на обслуживание жилфонда заключались так, что ЛОКК получал убытки, а не доходы - собираемость средств жильцов была меньше затрат. ЛОКК задолжал подрядчикам, строившим дома для переселенцев из аварийного жилья в Данкове и Грязях.
Если взглянуть на картотеку дел в Арбитражном суде Липецкой области, то от кредиторов ОГУПа глаза разбегаются. Так, к ЛОККу имели или имеют претензии банк «ВТБ», АО «Газпром газораспределение Липецк», ПАО «Квадра-генерирующая компания», ЛГЭК, ЛЭСК и «МРСК-Центра», ООО «Липецклифт», ООО «Мехуборка-Липецк», МУП «Аварийно-диспетчерская служба городского хозяйства г. Липецка» и МУП «Второе ГЖУ», ООО «СУ № 21 «Липецкстрой», ООО «Монолит», ООО «Ярстрой», ООО «Управление и Клининг»… Всего к ОГУПу предъявлены претензии на сумму, превышающую 80 млн рублей.
В итоге летом прошлого года директор ЛОККа Михаил Кудаев был уволен, а на его место назначен новый руководитель - Михаил Бакланов, работавший до этого заместителем начальника областного управления имущественных и земельных отношений. Источник GOROD48 в областной администрации говорит, что тогда же губернатор подверг резкой критике куратора сферы ЖКХ, своего заместителя Александра Наролина, и тот решил вытащить ОГУП из финансовой трясины путем перекредитования в других ОГУПах. Но вдруг появилась иная схема: поправить дела ЛОККа в областном управлении ЖКХ решили с помощью столичной коммерческой организации «ДомКом Инвест». Которая, кстати, как считается, аффилирована с Группой «ПИК», крупнейшей российской девелоперской и строительной компанией.
«ДомКом Инвест», кстати, уже работает в Москве и Подмосковье, Санкт-Петербурге и Ленинградской области, Новосибирской, Пензенской, Кировской, Самарской, Тульской и Нижегородской областях. Кстати, о Нижнем Новгороде: весной прошлого года «ДомКом Инвест» купил, по данным СМИ, за 600 млн рублей контрольные пакеты акций (75%) четырех крупнейших домоуправляющих компаний Нижнего Новгорода.
- Идея была такова. «ДомКом Инвест», называющая себя ведущей российской инвесткомпанией в сфере ЖКХ, оказывает финансовую помощь ЛОККу и выводит компанию из финансового пике. При этом ЛОКК начинает работать так, что вызывает восхищение липчан, живущих в обслуживаемом ОГУПом жилфонде. Старания ОГУПа, как говорится, «товар лицом», видят липчане, которых не удовлетворяет качество обслуживания в частных «управляшках», и они массово просятся в ЛОКК. Но им рекомендуют «ДомКом Инвест». И так постепенно москвичи входят на липецкий рынок. «ДомКом Инвест», как мне известно, желает получают контроль над миллионом квадратных метров жилья как минимум, - говорит собеседник GOROD48.
Но предварительно анонсированные москвичами планы были реализованы частично. Так, заместителем Михаила Бакланова с подачи вице-губернатора Александра Наролина стала представитель «ДомКом Инвеста», жительница Подмосковья Ирина Загуляева. Однако к концу декабря, как якобы предполагалось, москвичи финансовую помощь ОГУПу не оказали. Зато Ирина Загуляева стала директором ЛОККа. В итоге, по данным собеседника GOROD48, москвичи расплатились по долгам ОГУПа перед налоговиками лишь после того, как ЛОККу арестовали счета. Речь будто бы идет о сумме порядка 20 млн рублей.
- «ДомКом Инвест» как кредитор ЛОККа в любой момент может обанкротить ОГУП. Все остальные кредиторы с удовольствием продадут москвичам долги ЛОККа перед ними даже с дисконтом. При этом все имущество ЛОККа как «управляшки» может быть оценено в 7-8 млн рублей. Когда москвичи введут в ОГУПе своего временного управляющего, то получат вкусные активы - многоквартирные дома (а бизнес по управлению ними априори не может быть убыточным) и все полигоны ТКО. А эти самые полигоны по переработке мусора - уже подсчитано - могут давать прибыль до пяти миллионов рублей в месяц, - говорит собеседник GOROD48.
1 февраля, кстати, администрация области должна была объявить конкурс на появление в регионе единого оператора по вывозу ТКО. Конкурс не объявлен. Следовательно, в регионе проваливают сроки проведения реформы по обращению с твердыми коммунальными отходами. Кто ответит за то, что ОГУП «ЛОКК» слит москвичам, а область попадет в антирейтинг педалируемой Кремлем реформы? Кстати, из десятка ОГУПов в регионе финансово несостоятельными являются только два - ОГУП «Липецкий областной водоканал» и ОГУП «ЛОКК», которые курирует одно ведомство: областное управление ЖКХ.
Игорь Луговой
P.S. Узнать о ближайших планах руководства ЛОККа у GOROD48 не получилось: Ирина Загуляева для оперативного комментария она оказалась недоступной.
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