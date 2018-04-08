Благодатный огонь прибыл в Христорождественский собор

Липецкая делегация прибыла на пасхальную службу в Христорождественский собор и передала Благодатный огонь. В центр Липецка из аэропорта Благодатный огонь сопровождала машина ГИБДД. Вместе со священнослужителями огонь получили пришедшие этой ночью в храм липчане.

Визит за Благодатным огнём в Москву липчане совершили при поддержке НЛМК. В делегацию входили священнослужители, представители Новолипецкого комбината, директор международного аэропорта и журналисты. Липецкой делегации удалось одной из первых получить Благодатный огонь, доставленный во «Внуково» из Иерусалима фондом Андрея Первозванного.



Благодатный огонь символизирует нерукотворный свет Воскресения Христова. Ежегодно в канун Пасхи он сходит на свечи и лампаду Патриарха Святого града Иерусалима и всея Палестины в храме Гроба Господня в Иерусалиме. Таинство происходит в Кувуклии — мраморной часовне над пещерой Гроба Господня, где, по преданию, был погребен Иисус Христос.





