Общество

сегодня, 01:22

Благодатный огонь прибыл в Христорождественский собор

229
#Благодатный огонь #Пасха
Благодатный огонь прибыл в Христорождественский собор

Липецкая делегация прибыла на пасхальную службу в Христорождественский собор и передала Благодатный огонь. В центр Липецка из аэропорта Благодатный огонь сопровождала машина ГИБДД. Вместе со священнослужителями огонь получили пришедшие этой ночью в храм липчане. 

Визит за Благодатным огнём в Москву липчане совершили при поддержке НЛМК. В делегацию входили священнослужители, представители Новолипецкого комбината, директор международного аэропорта и журналисты. Липецкой делегации удалось одной из первых получить Благодатный огонь, доставленный во «Внуково» из Иерусалима фондом Андрея Первозванного.

Благодатный огонь символизирует нерукотворный свет Воскресения Христова. Ежегодно в канун Пасхи он сходит на свечи и лампаду Патриарха Святого града Иерусалима и всея Палестины в храме Гроба Господня в Иерусалиме. Таинство происходит в Кувуклии — мраморной часовне над пещерой Гроба Господня, где, по преданию, был погребен Иисус Христос.


img-big-0
img-big-1
img-small-0
img-small-1
229
#Благодатный огонь #Пасха

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

Десятки липчан встречали Благодатный огонь в аэропорту
#Благодатный огонь #Пасха
1
Десятки липчан встречали Благодатный огонь в аэропорту

сегодня, 00:47

Общество
Делегация липчан получила Благодатный огонь
#Пасха #Благодатный огонь
Делегация липчан получила Благодатный огонь

вчера, 22:51

Общество
Липчане отправились за Благодатным огнём
#благодатный огонь
6
Липчане отправились за Благодатным огнём

вчера, 18:54

Общество
На улице Меркулова пассажиры трамвая выталкивали с рельсов автомобиль
#авария #ДТП
23
На улице Меркулова пассажиры трамвая выталкивали с рельсов автомобиль

вчера, 16:36

Общество
«Застывшее время»: заброшенная школа в елецком селе Нобелевского лауреата
#маршрут выходного дня #застывшее время
8
«Застывшее время»: заброшенная школа в елецком селе Нобелевского лауреата

вчера, 10:59

Общество
Пожарные проверили все храмы области накануне Пасхи
#пожарная безопасность
13
Пожарные проверили все храмы области накануне Пасхи

вчера, 10:52

Общество