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51 минуту назад
Липецкая вечЁрка: гибель на заводе, спасение депутатов и яма на Соборной
Предлагаем вам познакомиться с самыми популярными и обсуждаемыми событиями из жизни Липецка и региона по версии интернет-пользователей в среду, 4 апреля.
Максимальное внимание липчан было приковано к новости про трагедию на производстве. На территории бетонного завода в поселке Сырский Рудник погиб 38-летний разнорабочий.
Не менее активно интернет-пользователи интересовались подробностями передачи в суд дела лебедянского изверга. «Избиение началось в автомобиле, который зафиксировала камера видеонаблюдения на автозаправочной станции около 23:00 часов 9 декабря. У Анастасии Овсянниковой была возможность уйти от обидчика, но она ею не воспользовалась. Ночной конфликт продолжился в квартире женщины».
Оживленное обсуждение вызвало сообщение насчет опроса об убитых дорогах. Управление Правобережным округом Липецка вынесло на обсуждение вопрос первоочередности ремонта городских улиц. Пользователям «Портала неравнодушных» предложено выбрать из четырех вариантов: Кочетова, переулок Космический, улица Бабушкина или Бардина.
Множество мнений собрала новость тренировки по спасению самого драгоценного – наших депутатов. Сегодня утром началась проверка пожарной защищенности здания Липецкого городского Совета депутатов на улице Советской. Горсовет был построен в 1936 году, в здании деревянные перекрытия и всего два выхода - с фасада и тыльной стороны.
Между тем немало эмоций у липчан вызвали фото с Соборной площади, там яма. Провал находится со стороны Пенсионного Фонда. Несмотря на то, что въезд на площадь у администрации Липецкой области запрещен, там образовалась автомобильная парковка.
Максимальное внимание липчан было приковано к новости про трагедию на производстве. На территории бетонного завода в поселке Сырский Рудник погиб 38-летний разнорабочий.
Не менее активно интернет-пользователи интересовались подробностями передачи в суд дела лебедянского изверга. «Избиение началось в автомобиле, который зафиксировала камера видеонаблюдения на автозаправочной станции около 23:00 часов 9 декабря. У Анастасии Овсянниковой была возможность уйти от обидчика, но она ею не воспользовалась. Ночной конфликт продолжился в квартире женщины».
Оживленное обсуждение вызвало сообщение насчет опроса об убитых дорогах. Управление Правобережным округом Липецка вынесло на обсуждение вопрос первоочередности ремонта городских улиц. Пользователям «Портала неравнодушных» предложено выбрать из четырех вариантов: Кочетова, переулок Космический, улица Бабушкина или Бардина.
Множество мнений собрала новость тренировки по спасению самого драгоценного – наших депутатов. Сегодня утром началась проверка пожарной защищенности здания Липецкого городского Совета депутатов на улице Советской. Горсовет был построен в 1936 году, в здании деревянные перекрытия и всего два выхода - с фасада и тыльной стороны.
Между тем немало эмоций у липчан вызвали фото с Соборной площади, там яма. Провал находится со стороны Пенсионного Фонда. Несмотря на то, что въезд на площадь у администрации Липецкой области запрещен, там образовалась автомобильная парковка.
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