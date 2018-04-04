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Липчан просят выбрать самую убитую дорогу

51 1248
#голосование #опрос #ремонт дорог
5
Липчан просят выбрать самую убитую дорогу

Но голосовании — четыре варианта.

Управление Правобережным округом Липецка вынесло на обсуждение вопрос перевоочередности ремонта городских улиц. Пользователям «Портала неравнодушных» предложено выбрать из четырех вариантов: Кочетова, переулок Космический, улица Бабушкина или Бардина.

Именно эти дороги планируется отремонтировать в 2018 году по программе комплексного развития транспортной инфраструктуры Липецкой агломерации. От вердикта липчан зависит то, где обновление начнется в первую очередь. Свои предложения пользователи ресурса могут высказать вплоть до 1 мая.
51 1248
#голосование #опрос #ремонт дорог
5

Комментарии (51)

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франк

2 минуты назад
На ЛТЗ все машины в опасности!!!
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ЛуЛу

3 минуты назад
Зоолог, прав! За своими питомцами надо убирать! Это мировая практика, а мы живем ,пардон, в говне!
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Ольга

12 минут назад
ул.Кочетова - это где?
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Гость

13 минут назад
Весь город в ямах ребят.
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81% липчан

16 минут назад
Всё хорошо! Путин с нами!
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Гость

25 минут назад
Вот мне интересно, сколько можно бессовестно рассовывать по карманам наши налоги? Дороге на площади Героев пол года нет, вся нахрен в ямах, как такое вообще допустимо? Пересажать вас всех, начиная от подрядчиков и заканчивая всеми, кто ее принимал
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Зоолог

27 минут назад
Собаки засрали весь город! Собачников - на субботник, говно убирать!
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гость

29 минут назад
Это невыполнимая задача. Дороги "убитые" все. Спасибо бывшему мэру Гулевскому
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Гость

29 минут назад
Хуже дороги чем в военном городке нет нигде в Липецке,там реально как после ковровой бомбардировки!
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Карабас Барабас

39 минут назад
По пояс деревянный артист моего театра Буратино, ой, простите, Бухтин скоро всем Вам уделает. И вообще - хватит своими легковушками дороги разрушать, быстро все пересаживайтесь в комфортабельные маршрутки и на представление!
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