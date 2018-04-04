Общество
сегодня, 09:36
Липчан просят выбрать самую убитую дорогу
51 1248
Но голосовании — четыре варианта.
Управление Правобережным округом Липецка вынесло на обсуждение вопрос перевоочередности ремонта городских улиц. Пользователям «Портала неравнодушных» предложено выбрать из четырех вариантов: Кочетова, переулок Космический, улица Бабушкина или Бардина.
Именно эти дороги планируется отремонтировать в 2018 году по программе комплексного развития транспортной инфраструктуры Липецкой агломерации. От вердикта липчан зависит то, где обновление начнется в первую очередь. Свои предложения пользователи ресурса могут высказать вплоть до 1 мая.
Именно эти дороги планируется отремонтировать в 2018 году по программе комплексного развития транспортной инфраструктуры Липецкой агломерации. От вердикта липчан зависит то, где обновление начнется в первую очередь. Свои предложения пользователи ресурса могут высказать вплоть до 1 мая.
51 1248
франк
ЛуЛу
Ольга
Гость
81% липчан
Гость
Зоолог
гость
Гость
Карабас Барабас