Общество

сегодня, 10:14

В Липецке проверяют пожарную безопасность здания городского Совета

15 663
#трагедия в Кемерово #пожар
В Липецке проверяют пожарную безопасность здания городского Совета

На проверке настояли сами депутаты.

Сегодня утром началась проверка пожарной защищенности здания Липецкого городского Совета депутатов на улице Советской.

На проверке, после трагедии в Кемерово и обследования липецких ТРЦ, зданий с массовым пребыванием людей, настояли сами депутаты. Горсовет был построен в 1936 году, в здании деревянные перекрытия и всего два выхода - с фасада и тыльной стороны.

На сегодня рабочих встреч запланировано не было, поэтому в здании находятся только работники аппарата и несколько депутатов во главе со спикеров Игорем Тиньковым. Он проконтролировал ход учебной эвакуации и вышел из здания почти последним.

- Все сотрудники вышли вовремя, надеюсь, в реальных событиях нам не придется этого повторять, - рассказал Игорь Тиньков. – Все отнеслись к тренировке серьезно, надеюсь, повторим ее на сессии, когда будет максимальное количество людей в зале.

На вопрос журалистов, когда спикер сам последний раз проходил противопожарный инструктаж, Тиньков ответил честно – очень давно.

- Хотя бы проходил, - заявил Игорь Тиньков. – Это тоже немаловажно. Последние события показали, что подготовка наша недостаточна, поэтому ее надо освежить. Проводить учения надо и в административных, и в жилых зданиях. люди либнут, когда паника, и нет понимания правил эвакуации.



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#трагедия в Кемерово #пожар

Комментарии (15)

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Mary

1 минуту назад
Согласна с зоологом! Грязь невозможнейшая! Собачники, вам не стыдно? Убирать когда будете за друзьями?
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Нюрка

4 минуты назад
на фото все девчата на спикера смотрят, любуются
ответить

Зоолог

26 минут назад
Собаки засрали весь город! Собачников - на субботник, говно убирать!
ответить

Дед Макар

28 минут назад
Обладатели мандата должны быть в полной защите
ответить

Местный

39 минут назад
в Совке думали о людях и строили по правилам и нормам
ответить

гостья

48 минут назад
Марина, ну будет повод построить новое здание или провести реконструкцию старого, зато всё обоснованно) это же не поликлиники с больницами и школами
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Я

49 минут назад
Житель, ага найдут......у них естественно все чин чинарем!!!!!! максиму один огнетушитель без пломбы....
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Л

50 минут назад
Да хоть бы они все там сгорели.
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Житель

53 минуты назад
Ха-ха-ха! Теперь депутатов разгонят, как и ТРЦ, если найдут нарушения в противопожарной системе
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Отто фон Исаев

56 минут назад
А что по этому поводу скажут товарищ Кальтенбренер и Хохленок индезит?
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