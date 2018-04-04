В Липецке проверяют пожарную безопасность здания городского Совета

На проверке настояли сами депутаты.

Сегодня утром началась проверка пожарной защищенности здания Липецкого городского Совета депутатов на улице Советской.На проверке, после трагедии в Кемерово и обследования липецких ТРЦ, зданий с массовым пребыванием людей, настояли сами депутаты. Горсовет был построен в 1936 году, в здании деревянные перекрытия и всего два выхода - с фасада и тыльной стороны.

На сегодня рабочих встреч запланировано не было, поэтому в здании находятся только работники аппарата и несколько депутатов во главе со спикеров Игорем Тиньковым. Он проконтролировал ход учебной эвакуации и вышел из здания почти последним.

- Все сотрудники вышли вовремя, надеюсь, в реальных событиях нам не придется этого повторять, - рассказал Игорь Тиньков. – Все отнеслись к тренировке серьезно, надеюсь, повторим ее на сессии, когда будет максимальное количество людей в зале.

На вопрос журалистов, когда спикер сам последний раз проходил противопожарный инструктаж, Тиньков ответил честно – очень давно.

- Хотя бы проходил, - заявил Игорь Тиньков. – Это тоже немаловажно. Последние события показали, что подготовка наша недостаточна, поэтому ее надо освежить. Проводить учения надо и в административных, и в жилых зданиях. люди либнут, когда паника, и нет понимания правил эвакуации.



