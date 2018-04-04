Общество

29 минут назад

Лебедянский изверг предстанет перед судом

9 757
Лебедянский изверг предстанет перед судом

Максиму Грибанову грозит до 15 лет лишения свободы.

Следственное управление СК РФ по Липецкой области завершило расследование уголовного дела о жестоком избиении 30-летней жительницы Лебедяни  Анастасии Овсянниковой, повлекшем ее смерть. Действия 35-летнего сожителя женщины Максима Грибанова следствием квалифицированы по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего).
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фото vk.com.

Как сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Липецкой области, следствием установлено, что в период с 9 на 10 декабря 2017 года в результате конфликта, возникшего из-за ревности, обвиняемый жестоко избил свою сожительницу. Причем удары кулаками и ногами он наносил ей на протяжении нескольких часов. Избиение началось в автомобиле, который зафиксировала камера видеонаблюдения на автозаправочной станции около 23:00 часов 9 декабря. У Анастасии Овсянниковой была возможность уйти от обидчика, но она ею не воспользовалась. Ночной конфликт продолжился в квартире женщины. Её крики услышала соседка и сообщила о происходящем родственникам. Дочь, находившуюся в тяжелом состоянии, отец утром доставил в больницу, где она впоследствии скончалась. Согласно выводам судмедэкспертов, причиной её смерти стала закрытая черепно-мозговая травма.

На время предварительного следствия Максим Грибанов был заключен под стражу. В ходе расследования уголовного дела вину в совершении преступления признал и раскаялся в содеянном.  При допросе он пояснил следователю, что удары наносил с особой жесткостью, вымещая, таким образом, свою злость из-за оскорблений и признаний потерпевшей в неверности. Эксперты признали его вменяемым, заключив, что в момент инкриминируемого деяния в состоянии аффекта не находился и в полной мере осознавал общественную опасность своих действий.

В ходе расследования уголовного дела следствием собрана достаточная доказательственная база, в основе которой показания свидетелей и очевидцев, результаты судебных экспертиз, следственных действий, что позволило направить материалы уголовного дела в суд для рассмотрения по существу предъявленного обвинения.

Максимальное наказание за данное преступление, предусмотренное УК РФ, до 15 лет лишения свободы.
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Комментарии (10)

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Voveha777

50 секунд назад
Дааааа,просто в очередной раз убежлаемся,что правосудия и справедливости в нашей стране нет,и не было никогда.За кражу трёх мешков зерна до пяти лет ,а за умышленное убийство ,да ещё и с жестокостью до 15-ти.Смешно.Это хряка на кол надо посадить ,и нормально бы было.Прилюдно при чём.
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Светлана

58 секунд назад
Объективно, читай сам, Я с тобой и такими как ты не вела диалог . Ликбез своим проводи
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Бывалый

4 минуты назад
Мужик 15 лет вычеркнул. Одной * меньше. Она конечно того не стоила.
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Лена

8 минут назад
это тебя надо отправить. Все проблемы из за вашей дырки, не можете куй себе выбрать, суете все подряд, овцы.
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Гидравлический Ампер

9 минут назад
Тут невольно вспомнишь свеми любимые США где этот бролер наверняка на электрический стул сел бы.
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Светлана

11 минут назад
вас тварей не верных убивать конечно не надо, но накуя все мужу рассказывать, вот и разозлила. А если ей плохо жилось с Грибановым, надо было сначало уходить от него а не рога ставить.
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Объективно

12 минут назад
Светлана, почитайте уголовный кодекс, прежде чем делать скоропалительные выводы о деньгах
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Лена

12 минут назад
На дыбу его отправить , мразь
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неосторожненько так

15 минут назад
позор. 15 лет за такое. тут выбор должен быть или виселица или колесование...
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Светлана

15 минут назад
до 15 лет грозит??? Да как такое возможно?!!! Ему пожизненный срок дать надо!! КАКОЙ УЖАС!! Вот и правда,деньги всё делают, Он целенаправленно её убивал,снимал на телефон,потом перевозил из одной квартиры в другую и ему ДО 15 лет?! Господи,да как так?
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