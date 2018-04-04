Общество
29 минут назад
Лебедянский изверг предстанет перед судом
9 757
Максиму Грибанову грозит до 15 лет лишения свободы.
Следственное управление СК РФ по Липецкой области завершило расследование уголовного дела о жестоком избиении 30-летней жительницы Лебедяни Анастасии Овсянниковой, повлекшем ее смерть. Действия 35-летнего сожителя женщины Максима Грибанова следствием квалифицированы по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего).
фото vk.com.
Как сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Липецкой области, следствием установлено, что в период с 9 на 10 декабря 2017 года в результате конфликта, возникшего из-за ревности, обвиняемый жестоко избил свою сожительницу. Причем удары кулаками и ногами он наносил ей на протяжении нескольких часов. Избиение началось в автомобиле, который зафиксировала камера видеонаблюдения на автозаправочной станции около 23:00 часов 9 декабря. У Анастасии Овсянниковой была возможность уйти от обидчика, но она ею не воспользовалась. Ночной конфликт продолжился в квартире женщины. Её крики услышала соседка и сообщила о происходящем родственникам. Дочь, находившуюся в тяжелом состоянии, отец утром доставил в больницу, где она впоследствии скончалась. Согласно выводам судмедэкспертов, причиной её смерти стала закрытая черепно-мозговая травма.
На время предварительного следствия Максим Грибанов был заключен под стражу. В ходе расследования уголовного дела вину в совершении преступления признал и раскаялся в содеянном. При допросе он пояснил следователю, что удары наносил с особой жесткостью, вымещая, таким образом, свою злость из-за оскорблений и признаний потерпевшей в неверности. Эксперты признали его вменяемым, заключив, что в момент инкриминируемого деяния в состоянии аффекта не находился и в полной мере осознавал общественную опасность своих действий.
В ходе расследования уголовного дела следствием собрана достаточная доказательственная база, в основе которой показания свидетелей и очевидцев, результаты судебных экспертиз, следственных действий, что позволило направить материалы уголовного дела в суд для рассмотрения по существу предъявленного обвинения.
Максимальное наказание за данное преступление, предусмотренное УК РФ, до 15 лет лишения свободы.
фото vk.com.
Как сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Липецкой области, следствием установлено, что в период с 9 на 10 декабря 2017 года в результате конфликта, возникшего из-за ревности, обвиняемый жестоко избил свою сожительницу. Причем удары кулаками и ногами он наносил ей на протяжении нескольких часов. Избиение началось в автомобиле, который зафиксировала камера видеонаблюдения на автозаправочной станции около 23:00 часов 9 декабря. У Анастасии Овсянниковой была возможность уйти от обидчика, но она ею не воспользовалась. Ночной конфликт продолжился в квартире женщины. Её крики услышала соседка и сообщила о происходящем родственникам. Дочь, находившуюся в тяжелом состоянии, отец утром доставил в больницу, где она впоследствии скончалась. Согласно выводам судмедэкспертов, причиной её смерти стала закрытая черепно-мозговая травма.
На время предварительного следствия Максим Грибанов был заключен под стражу. В ходе расследования уголовного дела вину в совершении преступления признал и раскаялся в содеянном. При допросе он пояснил следователю, что удары наносил с особой жесткостью, вымещая, таким образом, свою злость из-за оскорблений и признаний потерпевшей в неверности. Эксперты признали его вменяемым, заключив, что в момент инкриминируемого деяния в состоянии аффекта не находился и в полной мере осознавал общественную опасность своих действий.
В ходе расследования уголовного дела следствием собрана достаточная доказательственная база, в основе которой показания свидетелей и очевидцев, результаты судебных экспертиз, следственных действий, что позволило направить материалы уголовного дела в суд для рассмотрения по существу предъявленного обвинения.
Максимальное наказание за данное преступление, предусмотренное УК РФ, до 15 лет лишения свободы.
9 757
Voveha777
Светлана
Бывалый
Лена
Гидравлический Ампер
Светлана
Объективно
Лена
неосторожненько так
Светлана