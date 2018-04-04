Общество
сегодня, 12:12
На Соборной площади — огромная яма
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В нее может провалиться и человек, и автомобиль.
Возле тротуара на площади Ленина-Соборная в Липецке образовалась огромная яма. Видимо, ранее здесь был канализационный люк, затем его пытались закрыть решеткой, но она провалилась в яму.
Провал находится со стороны Пенсионного Фонда. Несмотря на то, что въезд на площадь у администрации Липецкой области запрещен, там образовалась автомобильная парковка. Так что, за решёткой в бездну липецких дорог могут последовать и невнимательные пешеходы, и автомобилисты.
Провал находится со стороны Пенсионного Фонда. Несмотря на то, что въезд на площадь у администрации Липецкой области запрещен, там образовалась автомобильная парковка. Так что, за решёткой в бездну липецких дорог могут последовать и невнимательные пешеходы, и автомобилисты.
9 598
Хисторик
Да ну нах
Магистр Йода
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