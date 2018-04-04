На Соборной площади — огромная яма

В нее может провалиться и человек, и автомобиль.

Возле тротуара на площади Ленина-Соборная в Липецке образовалась огромная яма. Видимо, ранее здесь был канализационный люк, затем его пытались закрыть решеткой, но она провалилась в яму.



Провал находится со стороны Пенсионного Фонда. Несмотря на то, что въезд на площадь у администрации Липецкой области запрещен, там образовалась автомобильная парковка. Так что, за решёткой в бездну липецких дорог могут последовать и невнимательные пешеходы, и автомобилисты.