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сегодня, 12:12

На Соборной площади — огромная яма

9 598
#Липецк-яма #дороги
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На Соборной площади — огромная яма

В нее может провалиться и человек, и автомобиль.

Возле тротуара на площади Ленина-Соборная в Липецке образовалась огромная яма. Видимо, ранее здесь был канализационный люк, затем его пытались закрыть решеткой, но она провалилась в яму.

Провал находится со стороны Пенсионного Фонда. Несмотря на то, что въезд на площадь у администрации Липецкой области запрещен, там образовалась автомобильная парковка. Так что, за решёткой в бездну липецких дорог могут последовать и невнимательные пешеходы, и автомобилисты.
9 598
#Липецк-яма #дороги
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Комментарии (9)

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Хисторик

20 минут назад
был Черная Борода был Френсис Дрейк был и Тербунский Свеклофил
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Да ну нах

33 минуты назад
Это вход в пещеру,где лежат все скизженные бабосы тербунатора и его команды.
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Магистр Йода

41 минуту назад
да прибудет с тобой сила Люк! Энаким *
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Бодисатва

48 минут назад
Это карма, знак свыше!
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Гидравлический Ампер

53 минуты назад
"Люк" похож на язык нашего губернарора))) Нет?))))
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гость

53 минуты назад
Это по части военных,которым весна рассекретила ракетную шахту с торчащей ракетой)))))))
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Гидравлический Ампер

54 минуты назад
Люк похож на чзык нашего губернарора))) Нет?))))
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Ревизор

56 минут назад
Замуровать там губернатора если он у себя под носом ничего не видит ! Какой он голова ?
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Ну что сказать

59 минут назад
Да и куй на них...
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