Общество
43 минуты назад
В Липецке будут тестировать автомобили-беспилотники
Эксперименты запустят и в Рязани.
Липецк и Рязань станут полигоном для испытания автомобилей-беспилотников, сообщает РИА Новости. Такой выбор сделали в ГЛОНАСС и "Автонет".
- Города отбирали по различным критериям, главный — развитость транспортной сети, наличие камер видео-фиксации, парковок и других элементов интеллектуальной транспортной системы (ИТС). Были выбраны Рязань и Липецк. Сейчас анализируем оба города. Липецк больше подходит для тестирования беспилотного транспорта, а в Рязани создана высоко интегрированная ИТС, — сообщил президент некоммерческого партнерства "ГЛОНАСС", соруководитель рабочей группы Национальной технологической инициативы "Автонет" Александр Гурко.
- Города отбирали по различным критериям, главный — развитость транспортной сети, наличие камер видео-фиксации, парковок и других элементов интеллектуальной транспортной системы (ИТС). Были выбраны Рязань и Липецк. Сейчас анализируем оба города. Липецк больше подходит для тестирования беспилотного транспорта, а в Рязани создана высоко интегрированная ИТС, — сообщил президент некоммерческого партнерства "ГЛОНАСС", соруководитель рабочей группы Национальной технологической инициативы "Автонет" Александр Гурко.
WAX
игп
житель города
1111
Привет велосипедистам
Гидравлический Ампер
видимо
живу я тут