Общество

43 минуты назад

В Липецке будут тестировать автомобили-беспилотники

7 358
#тест #эксперимент #беспилотник
В Липецке будут тестировать автомобили-беспилотники

Эксперименты запустят и в Рязани.

Липецк и Рязань станут полигоном для испытания автомобилей-беспилотников, сообщает РИА Новости. Такой выбор сделали в ГЛОНАСС и "Автонет".

- Города отбирали по различным критериям, главный — развитость транспортной сети, наличие камер видео-фиксации, парковок и других элементов интеллектуальной транспортной системы (ИТС). Были выбраны Рязань и Липецк. Сейчас анализируем оба города. Липецк больше подходит для тестирования беспилотного транспорта, а в Рязани создана высоко интегрированная ИТС, — сообщил президент некоммерческого партнерства "ГЛОНАСС", соруководитель рабочей группы Национальной технологической инициативы "Автонет" Александр Гурко.



7 358
#тест #эксперимент #беспилотник

Комментарии (8)

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WAX

9 секунд назад
Ни разметки ни дороги какие к чертям беспилотники, уже актуальны гусеничные авто.
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игп

10 минут назад
в колхозсити итак все кредитные инотазы - беспилотники, что ни день - то в столб, то в дерево, то в яму, то в кювет - система самонаведения работает!
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житель города

13 минут назад
Прошу своевременно сообщить о времени тестирования беспилотников, чтобы в этот день я не выезжал на дорогу.
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1111

15 минут назад
ха-ха.... остальные города перекрестились... нам и своих "беспилотников" хватает...а если такое вот авто в тебя въедит, на кого жалица? или вызываешь дпс и объясняешь что в меня въехало авто на скорости 60 км\ч без водителя..думаю сразу с наркологией приедут...ой ржака....
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Привет велосипедистам

17 минут назад
Уже показывали по телику, как недавно такой беспилотник велосипедистку сбил
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Гидравлический Ампер

20 минут назад
Всера по ТВ был сюжет о том как самоликвидировался коптер Почты России))) Ждём продолжения. Теперь про Липецкий беспилотник)))
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видимо

26 минут назад
в основу взята ценность жизни пешехода, липчане-пешеходы не представляют собой никакой ценности для *
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живу я тут

30 минут назад
Это по какому же критерию Липецк выбрали???? Развитость транспортной сети? Наличие камер видео-фиксации? Тут даже с Рязанью не сравнить.
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