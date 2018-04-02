89% липецких безработных трудоустроены

Это порядка 12 000 липчан

89%, или 12 тысяч безработных липчан, нашли в 2017 году место трудоустройства. Такие данные сообщил директор областного казённого учреждения «Липецкий городской центр занятости населения» Олег Фирсов. Всего официально, через службы занятости, в Липецке в 2017 году искали работу 13,5 тысяч граждан. Безработица в Липецке за прошлый год составила на 29% меньше, чем по итогам 2016 года.



В 2017 году свыше 21 000 вакансий открыли работодатели. Им требовались неквалифицированные рабочие, врачи, учителя и воспитатели, менеджеры, повара, монтажники, токари, подсобные рабочие, инженеры. Эта тенденция сохранилась и в начале 2018 года. Сегодня в Липецке свободно 4 000 рабочих мест. В январе-марте официально без работы находились 2,8 тысяч липчан.