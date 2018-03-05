Общество

сегодня, 12:36

В Липецкой области введено временное ограничение движения для тяжеловесных грузовиков

10 1556
#транспорт
В Липецкой области введено временное ограничение движения для тяжеловесных грузовиков

Как сообщает Управление дорог и транспорта Липецкой области, с 19 марта по 17 апреля  на автомобильных дорогах общего пользования регионального значения  введено временное ограничение движения транспортных средств с грузом или без груза, превышающих нагрузку шесть тонн на любую ось.

Введение временных ограничений в период воздействия неблагоприятных природно-климатических факторов позволяет не допустить сокращение нормативных сроков службы автомобильных дорог между капитальными ремонтами, благодаря чему обеспечивается возможность долгосрочного планирования мероприятий по содержанию, ремонту и строительству автомобильных дорог регионального значения.

В управлении обращают внимание водителей на то, что ограничения не распространяются:

- на международные перевозки грузов;

- на пассажирские перевозки автобусами, в том числе международные;

- на перевозки продуктов питания, животных, лекарственных препаратов, горюче-смазочных материалов, семенного фонда, удобрений, почты и почтовых грузов;

- на перевозку грузов, необходимых для предотвращения и (или) ликвидации последствий стихийных бедствий или иных чрезвычайных происшествий;

- на транспортные средства Министерства обороны Российской Федерации;

- на транспортировку дорожно-строительной и дорожно-эксплуатационной техники и материалов, применяемых при проведении аварийно-восстановительных и ремонтных работ.

10 1556
#транспорт

Комментарии (10)

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я

11 минут назад
Весна пришла, дороги растаяли...
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Давно

18 минут назад
пора.Все дороги испоганили.Еще бы обещанные руководством весовые везде понаставили,да сквозняком по городам Липецкой области ездыкать запретили.
ответить

Ага

47 минут назад
Только хозяива большегрузов гаишникам проплачивают и ездиют дольше. Люди внимание обратите на четырёхосные китайцы. ОСБ вообще не работает . Поборы с самосвалов продолжаются.
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Веня

сегодня, 14:43
уже давно доказали, что это закрытие очередной способ кормиться как ездили с щебнем по 60-80 т и с зерном 40-60...так и ездят, и это не семена фонда)
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перевозчик

сегодня, 14:34
Долой перегруз где вса
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Вам не угодишь

сегодня, 13:56
Без ошибок написали, -без! Так какого вам ляду надо!!!
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#изнасилование

сегодня, 13:34
Хештег заметки просто адский)))
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мистер

сегодня, 13:26
..ЭТО ЧТО БЫ ДОРОГИ НЕ НАСИЛОВАЛИ?...
ответить

Аааааа!!!!!!!

сегодня, 12:58
Страна дураков! Аааааа!!!!!
ответить

1

сегодня, 12:53
Вот правильный тэг---это изнасилование---вообще никакие дома не достроите и не построите!!1
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