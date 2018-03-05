В Липецкой области введено временное ограничение движения для тяжеловесных грузовиков

Как сообщает Управление дорог и транспорта Липецкой области, с 19 марта по 17 апреля на автомобильных дорогах общего пользования регионального значения введено временное ограничение движения транспортных средств с грузом или без груза, превышающих нагрузку шесть тонн на любую ось.

Введение временных ограничений в период воздействия неблагоприятных природно-климатических факторов позволяет не допустить сокращение нормативных сроков службы автомобильных дорог между капитальными ремонтами, благодаря чему обеспечивается возможность долгосрочного планирования мероприятий по содержанию, ремонту и строительству автомобильных дорог регионального значения.

В управлении обращают внимание водителей на то, что ограничения не распространяются:

- на международные перевозки грузов;

- на пассажирские перевозки автобусами, в том числе международные;

- на перевозки продуктов питания, животных, лекарственных препаратов, горюче-смазочных материалов, семенного фонда, удобрений, почты и почтовых грузов;

- на перевозку грузов, необходимых для предотвращения и (или) ликвидации последствий стихийных бедствий или иных чрезвычайных происшествий;

- на транспортные средства Министерства обороны Российской Федерации;

- на транспортировку дорожно-строительной и дорожно-эксплуатационной техники и материалов, применяемых при проведении аварийно-восстановительных и ремонтных работ.