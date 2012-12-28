В поликлинике обнаружили превышение паров ртути в несколько раз: дело о попытке убийства ушло в суд
Происшествия
502
38 минут назад
2
Врачи рассказали о спасении раненого в бане в сердце пациента
Сложная операция проводилась на работающем сердце.
О том, как липчанин получил ранение GOROD48 уже сообщал: случилось это поздно вечером 28 декабря в селе Излегоще Усманского района. Мужчина парился в бане со 50-летним знакомым и тот во время ссоры схватился за кухонный нож. Следственный отдел по городу Усмань СУ СК России по Липецкой области возбудил уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, с применением оружия.
«31-летнему мужчине провели сложнейшую операцию. В ходе вмешательства выяснилось, что ножевое ранение затронуло правый желудочек сердца, что привело к осложнениям в виде тампонады сердца и левостороннего пневмоторакса. Операция проводилась на работающем сердце, что требует высочайшей квалификации и слаженности всей хирургической команды. Благодаря профессионализму врачей вмешательство прошло успешно», –сообщила пресс-служба Минздрава Липецкой области.
После операции пациент находился в реанимации, где его состояние стабилизировалось. Со слов жены раненого, он два дня провел без сознания и под аппаратом ИВЛ. А потом его санавиацией перевезли в Липецкую областную клиническую больницу для продолжения лечения.
0
1
0
2
0
Комментарии (2)