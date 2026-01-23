С белой «Весты» убрали пакет с мусором, но она по-прежнему припаркована на контейнерной площадке
Происшествия
627
52 минуты назад
1
На Студёновской столкнулись реанимобиль и «ВАЗ»: пострадала женщина
По данным полиции, «ВАЗ» перекрыл дорогу «скорой».
— Выезжая из дворов на главную дорогу, водитель легковушки не уступила дорогу автомобилю скорой помощи, который двигался по главной дороге в сторону центра города. В ДТП пострадала водитель «ВАЗа», — рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области
0
2
0
1
2
Комментарии (1)