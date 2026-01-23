На Студёновской столкнулись реанимобиль и «ВАЗ»: пострадала женщина

По данным полиции, «ВАЗ» перекрыл дорогу «скорой».

Сегодня утром в районе дома №19 по улице Студёновской в Липецке (недалеко от остановки «Педагогический университет») столкнулись реанимобиль «ГАЗель», которым управлял 57-летний мужчина, и «ВАЗ-2112» с 27-летней женщиной-водителем за рулём.— Выезжая из дворов на главную дорогу, водитель легковушки не уступила дорогу автомобилю скорой помощи, который двигался по главной дороге в сторону центра города. В ДТП пострадала водитель «ВАЗа», — рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области