Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Без него его делили: сын погибшего участника СВО заявил о фиктивном браке отца
Общество
В Липецкую область возвращаются морозы
Погода в Липецке
Ревнивец разбил окно и устроил погром в квартире соседки соперника
Происшествия
Прокладке канализации в частном секторе Липецка мешают рельеф местности и скудость бюджета
Общество
36-летний мужчина нашёл в подъезде телефон и теперь ему грозит до пяти лет колонии
Происшествия
Дважды вице-мэр Липецка возглавила городской историко-культурный музей
Общество
С белой «Весты» убрали пакет с мусором, но она по-прежнему припаркована на контейнерной площадке
Общество
«Люди платят за парковку в центре Липецка, а выходят из машин в грязь по колено!»
Общество
Липчанин ударил ножом в живот собутыльника и бросил на морозе без верхней одежды
Происшествия
Новую школу в «Елецком» возглавил депутат Липецкого горсовета Кирилл Иванов
Общество
Читать все
36-летний мужчина нашёл в подъезде телефон и теперь ему грозит до пяти лет колонии
Происшествия
Ревнивец разбил окно и устроил погром в квартире соседки соперника
Происшествия
26-летний вор дважды обокрал один и тот же дом
Происшествия
43-летний липчанин украл девять скоростных велосипедов
Происшествия
34-летний липчанин отправил мошенникам «из налоговой» 888 тысяч рублей
Происшествия
Желтый уровень объявлен в Липецкой области
Происшествия
В «Университетском» сгорела машина
Происшествия
В липецкой мэрии вновь заговорили о сокращении числа «управляшек»
Общество
На Студёновской столкнулись реанимобиль и «ВАЗ»: пострадала женщина
Происшествия
Ельчанин нарвал дикорастущей конопли и теперь его ждёт суд
Происшествия
Читать все
Происшествия
627
52 минуты назад
1

На Студёновской столкнулись реанимобиль и «ВАЗ»: пострадала женщина

По данным полиции, «ВАЗ» перекрыл дорогу «скорой».

Сегодня утром в районе дома №19 по улице Студёновской в Липецке (недалеко от остановки «Педагогический университет») столкнулись реанимобиль «ГАЗель», которым управлял 57-летний мужчина, и «ВАЗ-2112» с 27-летней женщиной-водителем за рулём.

photo_2026-01-23_09-06-17.jpg+2026-01-23-09.09.04.jpg

photo_2026-01-23_09-07-04.jpg+2026-01-23-09.09.04.jpg

photo_2026-01-23_09-09-16.jpg+2026-01-23-09.10.34.jpg

— Выезжая из дворов на главную дорогу, водитель легковушки не уступила дорогу автомобилю скорой помощи, который двигался по главной дороге в сторону центра города. В ДТП пострадала водитель «ВАЗа», — рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области
авария
ДТП
0
2
0
1
2

Комментарии (1)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Странно
5 минут назад
Скорая стоит в левом ряду. Дама выехала из дворов сразу в левый? Да, уж..
Ответить
Рекомендуем
Культура
«Ёлки» в липецких театрах: куда сводить на праздниках детей?
Общество
Мясо дорожает, овощи и бакалея дешевеют
А знаете ли вы
«Этот луч прямой и резкий...» — как липчане смотрели туманные картины из волшебного фонаря
Бизнес
Деловая радиостанция Business FM начала вещание в Липецке
Общество
Сдан в эксплуатацию новый хирургический корпус областной детской больницы
Общество
Депутаты Липецкого горсовета проиндексировали зарплаты бюджетникам
Общество
Ремонт подземного перехода на площади Металлургов подорожал на 4,5 миллиона
Общество
В Липецкой области стали меньше пить
Общество
«После 35 женщины тоже рожают!»: областной Совет принял новую льготу для многодетных семей
Говорит Липецк
Что вам больше всего не понравилось в 2025 году?
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2026
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить