Происшествия
1989
сегодня, 09:22

Опознана погибшая в аварии на трассе «Дон»

В столкновении легкового автомобиля с грузовиком погибли 66-летний мужчина и 67-летняя женщина.

Опознана женщина, погибшая утром 21 января в Становлянском округе на альтернативном участке трассы «Дон» в столкновении легкового автомобиля «Шкода» и грузовика «КамАЗ».

Из автомобиля «Шкода», напомним, спасатели извлекли тела двух человек. 66-летнего водителя машины опознали сразу, а данные по личности женщины появились позже. Как сообщает Госавтоинспекция, ей было 67 лет. 

Еще одна авария вчера утром произошла в Елецком районе на дороге Елец – Талица – Красное: столкнулись автомобили «Богдан» с 19-летним водителем и «ГАЗель» с 50-летним мужчиной за рулем. Госпитализирована 17-летняя пассажирка «Богдана».

image_jpegcharsetutf-8(22)(2).jpg

В Данковском районе на дороге Липецк – Данков столкнулись «Фольксваген» под управлением 42-летнего водителя и «Киа» с 60-летним мужчиной за рулем. Водитель «Фольксвагена» и 63-летняя пассажирка «Киа» доставлены в больницу.

авария
ДТП
