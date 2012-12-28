С белой «Весты» убрали пакет с мусором, но она по-прежнему припаркована на контейнерной площадке
Ревнивец разбил окно и устроил погром в квартире соседки соперника
Он перепутал квартиру.
По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, в июне прошлого года мужчина приревновал сожительницу. События развивались следующим образом: накануне ельчанин выпивал со знакомыми и собутыльник сам признался, что у него были отношения с его сожительницей. На следующий день ревнивец решил выяснить отношения с соперником. Но тот дверь ему не открыл.
Тогда ревнивец вышел на улицу, разбил окно деревянным бруском и проник внутрь квартиры на первом этаже многоквартирного дома по улице Промышленной в Ельце.
Он искал соперника в шкафу и под кроватью. Прибывшие на место преступления хозяйка квартиры и полицейские обнаружили внутри погром и разбитый аквариум. Мужчина в этот момент выбрасывал цветочные горшки из окна.
А потом оказалось, что мужчина и вовсе перепутал окно и залез в другую квартиру!
