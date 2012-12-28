Ревнивец разбил окно и устроил погром в квартире соседки соперника

Он перепутал квартиру.

В Ельце мировой суд оштрафовал 61-летнего мужчину на 20 000 рублей по делу о незаконном проникновении в жилище (по части первой статьи 139 УК РФ).По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, в июне прошлого года мужчина приревновал сожительницу. События развивались следующим образом: накануне ельчанин выпивал со знакомыми и собутыльник сам признался, что у него были отношения с его сожительницей. На следующий день ревнивец решил выяснить отношения с соперником. Но тот дверь ему не открыл.Тогда ревнивец вышел на улицу, разбил окно деревянным бруском и проник внутрь квартиры на первом этаже многоквартирного дома по улице Промышленной в Ельце.Он искал соперника в шкафу и под кроватью. Прибывшие на место преступления хозяйка квартиры и полицейские обнаружили внутри погром и разбитый аквариум. Мужчина в этот момент выбрасывал цветочные горшки из окна.А потом оказалось, что мужчина и вовсе перепутал окно и залез в другую квартиру!