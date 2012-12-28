Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Опознана погибшая в аварии на трассе «Дон»
Происшествия
Без него его делили: сын погибшего участника СВО заявил о фиктивном браке отца
Общество
В Липецкую область возвращаются морозы
Погода в Липецке
Прокладке канализации в частном секторе Липецка мешают рельеф местности и скудость бюджета
Общество
Ревнивец разбил окно и устроил погром в квартире соседки соперника
Происшествия
36-летний мужчина нашёл в подъезде телефон и теперь ему грозит до пяти лет колонии
Происшествия
Дважды вице-мэр Липецка возглавила городской историко-культурный музей
Общество
С белой «Весты» убрали пакет с мусором, но она по-прежнему припаркована на контейнерной площадке
Общество
«Люди платят за парковку в центре Липецка, а выходят из машин в грязь по колено!»
Общество
«Подвал затоплен канализационными стоками, насосное оборудование вышло из строя»
Общество
Читать все
Дважды вице-мэр Липецка возглавила городской историко-культурный музей
Общество
36-летний мужчина нашёл в подъезде телефон и теперь ему грозит до пяти лет колонии
Происшествия
Бензин продолжает дорожать в Липецкой области
Экономика
Ревнивец разбил окно и устроил погром в квартире соседки соперника
Происшествия
В районах 10 Шахты и Дикого отключат холодную воду
Общество
26-летний вор дважды обокрал один и тот же дом
Происшествия
43-летний липчанин украл девять скоростных велосипедов
Происшествия
Желтый уровень объявлен в Липецкой области
Происшествия
Липецкая вечЁрка: кража из храма в Крещение, новый министр и нецензурный ИИ 
Общество
Ельчанин нарвал дикорастущей конопли и теперь его ждёт суд
Происшествия
Читать все
Происшествия
1019
сегодня, 07:55
6

26-летний вор дважды обокрал один и тот же дом

С первого раза он всё не унес.

В Лев-Толстовском районе 25-летний вор за несколько часов дважды обокрал один и тот же дом: первый раз его добычей стали телевизор и радиоприемник, второй раз – триммер.

4B8C4572-78A6-4D41-964E-56117A0BAFC4.webp

93274C9F-6D8A-4FC2-88A3-2F53A4318C76.webp

«В дом злоумышленник проник, отжав навесной замок входной двери. Похищенное он спрятал у себя дома – сейчас техника изъята. Ущерб составил 20 тысяч рублей», — сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области. 

Возбуждёно уголовное дело по пункту «а» части третьей статьи 158 УК РФ «Кража с незаконным проникновением в жилище», мужчине грозит до шести лет лишения свободы.

кража
0
1
3
1
3

Комментарии (6)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Да уж
7 минут назад
Ограбление века!
Ответить
Возраст
7 минут назад
26,не 17 лет,надо думать,а не воровать.За три копейки срок отбывать глупо.
Ответить
Мужик с Липецка
19 минут назад
Зато мужик опроверг древнюю истину, что в одну реку дважды не войдéшь...
Ответить
Элиот
23 минуты назад
Ну я понимаю триммер за тысячу возьмут. Но стабилизатор и телевизор то зачем? Кому они нужны? И срок получить за тысячу рублей?
Ответить
Евгений
43 минуты назад
Это не радиоприёмник. Это стабилизатор напряжения.
Ответить
Горожанин
44 минуты назад
Наказания избежит, уйдет на сво
Ответить
Рекомендуем
Культура
«Ёлки» в липецких театрах: куда сводить на праздниках детей?
Общество
Мясо дорожает, овощи и бакалея дешевеют
А знаете ли вы
«Этот луч прямой и резкий...» — как липчане смотрели туманные картины из волшебного фонаря
Бизнес
Деловая радиостанция Business FM начала вещание в Липецке
Общество
Сдан в эксплуатацию новый хирургический корпус областной детской больницы
Общество
Депутаты Липецкого горсовета проиндексировали зарплаты бюджетникам
Общество
Ремонт подземного перехода на площади Металлургов подорожал на 4,5 миллиона
Общество
В Липецкой области стали меньше пить
Общество
«После 35 женщины тоже рожают!»: областной Совет принял новую льготу для многодетных семей
Говорит Липецк
Что вам больше всего не понравилось в 2025 году?
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2026
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить