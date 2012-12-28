С белой «Весты» убрали пакет с мусором, но она по-прежнему припаркована на контейнерной площадке
сегодня, 07:55
26-летний вор дважды обокрал один и тот же дом
С первого раза он всё не унес.
«В дом злоумышленник проник, отжав навесной замок входной двери. Похищенное он спрятал у себя дома – сейчас техника изъята. Ущерб составил 20 тысяч рублей», — сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.
Возбуждёно уголовное дело по пункту «а» части третьей статьи 158 УК РФ «Кража с незаконным проникновением в жилище», мужчине грозит до шести лет лишения свободы.
