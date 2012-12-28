26-летний вор дважды обокрал один и тот же дом

С первого раза он всё не унес.



Возбуждёно уголовное дело по пункту «а» части третьей статьи 158 УК РФ «Кража с незаконным проникновением в жилище», мужчине грозит до шести лет лишения свободы.

В Лев-Толстовском районе 25-летний вор за несколько часов дважды обокрал один и тот же дом: первый раз его добычей стали телевизор и радиоприемник, второй раз – триммер.«В дом злоумышленник проник, отжав навесной замок входной двери. Похищенное он спрятал у себя дома – сейчас техника изъята. Ущерб составил 20 тысяч рублей», — сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.