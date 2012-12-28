В поликлинике обнаружили превышение паров ртути в несколько раз: дело о попытке убийства ушло в суд
В Липецке 14-летний подросток планировал устроить теракт в своей школе — мальчик арестован
В Липецке 14-летний подросток планировал устроить теракт в своей школе — мальчик арестован
Липчанин купил доски за 42 тысячи, получил половину и отсудил у продавца почти 77 тысяч рублей
Липчан предупреждают о чёрном кредиторе: займы предлагают в криптовалюте, а потом начинаются угрозы
Общество
651
сегодня, 17:18
6
Ускорить замену повреждённых при атаке БПЛА окон мешает погода
Но почти все разбитые 5 января окна уже заменили.
При этом в елецкой мэрии рассказали GOROD48, что стекла в большинстве разбитых 5 января окон уже заменили, в основном, сейчас ликвидируют последствия второй крупной атаки БПЛА на Елец, которая была 12 января.
«Первоочередная задача сейчас – восстановить поврежденные окна и вернуть комфорт в дома пострадавших ельчан. Специалисты замерили все поврежденные элементы остекления и с прошлой недели начали заниматься их восстановлением. Бригады работают ежедневно, но на скорость производства работ негативно влияют погодные условия. Это объективные сложности, на которые мы повлиять, к сожалению, не можем, как бы ни хотелось ускорить процесс», — отметил Вячеслав Жабин.
1/4
0
2
2
1
3
Комментарии (6)