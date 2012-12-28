Ускорить замену повреждённых при атаке БПЛА окон мешает погода

Но почти все разбитые 5 января окна уже заменили.

В Ельце продолжают устранять последствия атаки БПЛА: в мороз некоторые остаются с заклеенными пленкой окнами. Скорость проведения работ глава Ельца Вячеслав Жабин объяснил объективными причинами — негативным влиянием погодных условий.При этом в елецкой мэрии рассказали GOROD48, что стекла в большинстве разбитых 5 января окон уже заменили, в основном, сейчас ликвидируют последствия второй крупной атаки БПЛА на Елец, которая была 12 января.«Первоочередная задача сейчас – восстановить поврежденные окна и вернуть комфорт в дома пострадавших ельчан. Специалисты замерили все поврежденные элементы остекления и с прошлой недели начали заниматься их восстановлением. Бригады работают ежедневно, но на скорость производства работ негативно влияют погодные условия. Это объективные сложности, на которые мы повлиять, к сожалению, не можем, как бы ни хотелось ускорить процесс», — отметил Вячеслав Жабин.