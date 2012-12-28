Все новости
Ревнивец разбил окно и устроил погром в квартире соседки соперника
Происшествия
Жители «Взлетного»: «нас заперли»
Общество
В Липецкой области задержали организатора незаконной миграции и профессиональных «жён»
Происшествия
В поликлинике обнаружили превышение паров ртути в несколько раз: дело о попытке убийства ушло в суд
Происшествия
26-летний вор дважды обокрал один и тот же дом
Происшествия
В «Университетском» сгорела машина
Происшествия
В Липецке 14-летний подросток планировал устроить теракт в своей школе — мальчик арестован
Происшествия
Врачи рассказали о спасении раненого в бане в сердце пациента
Происшествия
Два ДТП затормозили движение по улице Зои Космодемьянской у площади Мира
Происшествия
Тербунец обнаружил, что числится умершим еще в 2009 году
Общество
«Только что всех бездомных биркованных собак поселка Матырский обрекли на смерть»
Общество
В Липецке 14-летний подросток планировал устроить теракт в своей школе — мальчик арестован
Происшествия
Врачи рассказали о спасении раненого в бане в сердце пациента
Происшествия
Ускорить замену повреждённых при атаке БПЛА окон мешает погода
Общество
В квартире на улице Гагарина нашли окровавленный труп 45-летнего мужчины
Происшествия
В районе Дикого отключат холодную воду
Общество
Избивший прохожего на Липовской липчанин уже отсидел за стрельбу у «Трибуны»
Происшествия
В Липецкой области от -26 ночью до -19 днем
Погода в Липецке
Липчанин купил доски за 42 тысячи, получил половину и отсудил у продавца почти 77 тысяч рублей
Общество
Липчан предупреждают о чёрном кредиторе: займы предлагают в криптовалюте, а потом начинаются угрозы
Общество
Общество
651
сегодня, 17:18
6

Ускорить замену повреждённых при атаке БПЛА окон мешает погода

Но почти все разбитые 5 января окна уже заменили. 

В Ельце продолжают устранять последствия атаки БПЛА: в мороз некоторые остаются с заклеенными пленкой окнами. Скорость проведения работ глава Ельца Вячеслав Жабин объяснил объективными причинами — негативным влиянием погодных условий.

При этом в елецкой мэрии рассказали GOROD48, что стекла в большинстве разбитых 5 января окон уже заменили, в основном, сейчас ликвидируют последствия второй крупной атаки БПЛА на Елец, которая была 12 января.

«Первоочередная задача сейчас – восстановить поврежденные окна и вернуть комфорт в дома пострадавших ельчан. Специалисты замерили все поврежденные элементы остекления и с прошлой недели начали заниматься их восстановлением. Бригады работают ежедневно, но на скорость производства работ негативно влияют погодные условия. Это объективные сложности, на которые мы повлиять, к сожалению, не можем, как бы ни хотелось ускорить процесс», — отметил Вячеслав Жабин.
1/4
БПЛА
Елец
0
2
2
1
3

Комментарии (6)

Сначала новые
отставник
5 минут назад
да не погода мешает факт
Ответить
Садовод
18 минут назад
Желающий ищет повод, а лодырь - причину
Ответить
Житель
22 минуты назад
Зимой мешает мороз, а летом мешает жара. А ещё мешает лень что-то делать. Это же не себе делать, а людям.
Ответить
Гость
44 минуты назад
Одна ложь. На тракторном , люди ждут восстановления окон уже 1.5 месяца. Никто не может дать внятный ответ , кто будет восстанавливать повреждения. Только ходят снимают замеры и все.
Ответить
ЭКО_ЛОГИЯ
14 минут назад
Читайте внимательно, новость про Елец, про тракторный потому ничего и не пишут
Ответить
Mahovik
53 минуты назад
Почти как в известной пословице про танцора
Ответить
