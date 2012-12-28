Двоих мальчиков весом около килограмма доставили в новом реанимобиле на операции

Липецких малышей весом 950 и 1150 граммов прооперировали в Тамбове.

В вашем браузере отключен JavaScript

В Липецком областном перинатальном центре заработало новое отделение выездной экстренной реанимационной помощи новорождённым. Региональный министр здравоохранения Липецкой области Лилия Самошина рассказала о первых результатах работы недавно купленного реанимобиля: двоих новорожденных мальчиков — Матвея и Егора успешно свозили на операции в тамбовское ФГБУ «Микрохирургия глаза» имени Федорова.«Новорожденным, которые родились недоношенными с очень маленьким весом: 950 и 1150 граммов, срочно потребовалось оперативное лечение для спасения зрения. Новый реанимобиль стал для них надежным ковчегом: с регулируемой температурой, кислородом, мониторами и всем, чтобы дорога была безопасной и комфортной. Детей сопровождали врач-анестезиолог-реаниматолог и медсестра», — рассказала Лилия Самошина.Новый реанимобиль перинатального центра оснащён мини-лабораторией, аппаратами УЗИ и ИВЛ, кювезом с подогревом, пневмоподушкой, генератором оксида азота. Всё это особенно нужно для недоношенных малышей, младенцев с экстремально низкой массой тела, острой гипоксией, пороками сердца. Оборудование позволяет предотвратить многие тяжёлые последствия сложных родов: ДЦП, эпилепсию, задержку в развитии.Реанимобиль нужен для транспортировки новорожденных на операции и лечение и при преждевременных родах.