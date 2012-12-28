Все новости
Без него его делили: сын погибшего участника СВО заявил о фиктивном браке отца
Общество
В Липецкую область возвращаются морозы
Погода в Липецке
Ревнивец разбил окно и устроил погром в квартире соседки соперника
Происшествия
Прокладке канализации в частном секторе Липецка мешают рельеф местности и скудость бюджета
Общество
36-летний мужчина нашёл в подъезде телефон и теперь ему грозит до пяти лет колонии
Происшествия
Дважды вице-мэр Липецка возглавила городской историко-культурный музей
Общество
С белой «Весты» убрали пакет с мусором, но она по-прежнему припаркована на контейнерной площадке
Общество
«Люди платят за парковку в центре Липецка, а выходят из машин в грязь по колено!»
Общество
Липчанин ударил ножом в живот собутыльника и бросил на морозе без верхней одежды
Происшествия
Новую школу в «Елецком» возглавил депутат Липецкого горсовета Кирилл Иванов
Общество
36-летний мужчина нашёл в подъезде телефон и теперь ему грозит до пяти лет колонии
Происшествия
Ревнивец разбил окно и устроил погром в квартире соседки соперника
Происшествия
26-летний вор дважды обокрал один и тот же дом
Происшествия
43-летний липчанин украл девять скоростных велосипедов
Происшествия
34-летний липчанин отправил мошенникам «из налоговой» 888 тысяч рублей
Происшествия
Желтый уровень объявлен в Липецкой области
Происшествия
В «Университетском» сгорела машина
Происшествия
В липецкой мэрии вновь заговорили о сокращении числа «управляшек»
Общество
На Студёновской столкнулись реанимобиль и «ВАЗ»: пострадала женщина
Происшествия
Ельчанин нарвал дикорастущей конопли и теперь его ждёт суд
Происшествия
Общество
23
15 минут назад

Двоих мальчиков весом около килограмма доставили в новом реанимобиле на операции

Липецких малышей весом 950 и 1150 граммов прооперировали в Тамбове.

В Липецком областном перинатальном центре заработало новое отделение выездной экстренной реанимационной помощи новорождённым. Региональный министр здравоохранения Липецкой области Лилия Самошина рассказала о первых результатах работы недавно купленного реанимобиля: двоих новорожденных мальчиков — Матвея и Егора успешно свозили на операции в тамбовское ФГБУ «Микрохирургия глаза» имени Федорова.

«Новорожденным, которые родились недоношенными с очень маленьким весом: 950 и 1150 граммов, срочно потребовалось оперативное лечение для спасения зрения. Новый реанимобиль стал для них надежным ковчегом: с регулируемой температурой, кислородом, мониторами и всем, чтобы дорога была безопасной и комфортной. Детей сопровождали врач-анестезиолог-реаниматолог и медсестра», — рассказала Лилия Самошина.

Новый реанимобиль перинатального центра оснащён мини-лабораторией, аппаратами УЗИ и ИВЛ, кювезом с подогревом, пневмоподушкой, генератором оксида азота. Всё это особенно нужно для недоношенных малышей, младенцев с экстремально низкой массой тела, острой гипоксией, пороками сердца. Оборудование позволяет предотвратить многие тяжёлые последствия сложных родов: ДЦП, эпилепсию, задержку в развитии.

IMG_7703.jpeg

Реанимобиль нужен для транспортировки новорожденных на операции и лечение и при преждевременных родах.
медицина
дети
Комментарии

