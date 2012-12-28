В Липецкой области небольшой снег и до -11

Морозы усиливаются в Липецкой области.

В ближайшие трое суток на погоду в Липецкой области начнет влиять отрог сибирского антициклона — осадки прекратятся, морозы усилятся.Среднесуточные температуры составят: 22 января — 10-11 градусов мороза, что на 3-4 градуса ниже нормы, 23 и 24 января — 16-19 градусов мороза, что на 8-11 градусов ниже нормы.По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 22 января в Липецкой области облачно, ночью местами, днем повсеместно небольшой снег, ночью местами туман. Ветер восточный, ночью слабый, днем 5-10 м/сек. Температура ночью будет от -10 до -15, днем — от -6 до -11 градусов.В Липецке облачно, небольшой снег. Ночью от -12 до -14 градусов, днем — от -9 до -11 градусов.День 22 января стал самым теплым в Липецке в 2005 году, тогда в городе было +4. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1942 году – 35 градусов мороза.