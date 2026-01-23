С белой «Весты» убрали пакет с мусором, но она по-прежнему припаркована на контейнерной площадке
26 минут назад
Два ДТП затормозили движение по улице Зои Космодемьянской у площади Мира
В сторону центра Липецка наблюдается значительный затор.
Судя по снимкам с места аварий фотографиям, после столкновения с внедорожником «Митсубиси» на обочину заехала «Лада Гранта». Машины встали перед светофором в сторону центра Липецка. Во втором случае столкнулись иномарка и «ВАЗ-2114», который встал поперек левой полосы встречного направления.
Интернет-карты показывают на этом участке дорожной сети снижение скорости движения.
