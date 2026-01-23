Два ДТП затормозили движение по улице Зои Космодемьянской у площади Мира

В сторону центра Липецка наблюдается значительный затор.

Днем 23 января у дома №1 на улице Зои Космодемьянской в Липецке с разницей в несколько минут произошло два ДТП.Судя по снимкам с места аварий фотографиям, после столкновения с внедорожником «Митсубиси» на обочину заехала «Лада Гранта». Машины встали перед светофором в сторону центра Липецка. Во втором случае столкнулись иномарка и «ВАЗ-2114», который встал поперек левой полосы встречного направления.Интернет-карты показывают на этом участке дорожной сети снижение скорости движения.