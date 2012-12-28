Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
В Липецкую область возвращаются морозы
Погода в Липецке
Ревнивец разбил окно и устроил погром в квартире соседки соперника
Происшествия
36-летний мужчина нашёл в подъезде телефон и теперь ему грозит до пяти лет колонии
Происшествия
Жители «Взлетного»: «нас заперли»
Общество
В поликлинике обнаружили превышение паров ртути в несколько раз: дело о попытке убийства ушло в суд
Происшествия
26-летний вор дважды обокрал один и тот же дом
Происшествия
В Липецкой области задержали организатора незаконной миграции и профессиональных «жён»
Происшествия
В «Университетском» сгорела машина
Происшествия
Два ДТП затормозили движение по улице Зои Космодемьянской у площади Мира
Происшествия
В липецкой мэрии вновь заговорили о сокращении числа «управляшек»
Общество
Читать все
«Только что всех бездомных биркованных собак поселка Матырский обрекли на смерть»
Общество
Бесконечная реконструкция сетей на Папина и Доватора должна закончиться в этом году
Общество
В Липецкой области задержали организатора незаконной миграции и профессиональных «жён»
Происшествия
Врачи рассказали о спасении раненого в бане в сердце пациента
Происшествия
ДТП на улице Зои Космодемьянской не обошлось без пострадавших
Общество
В Липецке 14-летний подросток планировал устроить теракт в своей школе — мальчик арестован
Происшествия
В квартире на улице Гагарина нашли окровавленный труп 45-летнего мужчины
Происшествия
В Липецкой области от -26 ночью до -19 днем
Погода в Липецке
Липчанин купил доски за 42 тысячи, получил половину и отсудил у продавца почти 77 тысяч рублей
Общество
Липчан предупреждают о чёрном кредиторе: займы предлагают в криптовалюте, а потом начинаются угрозы
Общество
Читать все
Общество
247
54 минуты назад

Липчанин купил доски за 42 тысячи, получил половину и отсудил у продавца почти 77 тысяч рублей

Покупатель выиграл суд о защите прав потребителя.

Почти вдвое больше стоимости товара отсудил покупатель у продавца-индивидуального предпринимателя.

По данным Управления Роспотребнадзора по Липецкой области, мужчина купил доски более чем за 42 тысяч рублей и внес предоплату. Но доставка части товара была просрочена. А уже поставленные доски оказались ненадлежащего качества. Поэтому покупатель решил отказаться от покупки и попросил вернуть ему деньги — пропорционально стоимости ещё не поставленного товара. Но претензия осталась без ответа, и покупатель обратился в суд.

В результате в пользу покупателя досок присудили 76,9 тысячи рублей: в том числе стоимость непоставленного товара — 22,6 тысяч рублей, неустойку за нарушение сроков передачи предварительно оплаченного товара — 19 тысяч рублей, компенсацию морального вреда — 10 тысяч рублей, штраф за неудовлетворение в добровольном порядке требований потребителя — 25,6 тысячи рублей.

Липчанам напоминают: по закону о защите прав потребителей, если продавец получил предоплату и не исполнил обязательства в срок — потребитель вправе потребовать возврата стоимости товара, не переданного продавцом. И это требование должно быть удовлетворено в течение 10 дней, а дальше продавец уплачивает за каждый день просрочки неустойку в размере 0,5% суммы предоплаты товара.
права потребителей
0
0
0
1
0

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Рекомендуем
Культура
«Ёлки» в липецких театрах: куда сводить на праздниках детей?
Общество
Мясо дорожает, овощи и бакалея дешевеют
А знаете ли вы
«Этот луч прямой и резкий...» — как липчане смотрели туманные картины из волшебного фонаря
Бизнес
Деловая радиостанция Business FM начала вещание в Липецке
Общество
Сдан в эксплуатацию новый хирургический корпус областной детской больницы
Общество
Депутаты Липецкого горсовета проиндексировали зарплаты бюджетникам
Общество
Ремонт подземного перехода на площади Металлургов подорожал на 4,5 миллиона
Общество
В Липецкой области стали меньше пить
Общество
«После 35 женщины тоже рожают!»: областной Совет принял новую льготу для многодетных семей
Говорит Липецк
Что вам больше всего не понравилось в 2025 году?
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2026
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить