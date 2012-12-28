Липчанин купил доски за 42 тысячи, получил половину и отсудил у продавца почти 77 тысяч рублей

Покупатель выиграл суд о защите прав потребителя.

Почти вдвое больше стоимости товара отсудил покупатель у продавца-индивидуального предпринимателя.По данным Управления Роспотребнадзора по Липецкой области, мужчина купил доски более чем за 42 тысяч рублей и внес предоплату. Но доставка части товара была просрочена. А уже поставленные доски оказались ненадлежащего качества. Поэтому покупатель решил отказаться от покупки и попросил вернуть ему деньги — пропорционально стоимости ещё не поставленного товара. Но претензия осталась без ответа, и покупатель обратился в суд.В результате в пользу покупателя досок присудили 76,9 тысячи рублей: в том числе стоимость непоставленного товара — 22,6 тысяч рублей, неустойку за нарушение сроков передачи предварительно оплаченного товара — 19 тысяч рублей, компенсацию морального вреда — 10 тысяч рублей, штраф за неудовлетворение в добровольном порядке требований потребителя — 25,6 тысячи рублей.Липчанам напоминают: по закону о защите прав потребителей, если продавец получил предоплату и не исполнил обязательства в срок — потребитель вправе потребовать возврата стоимости товара, не переданного продавцом. И это требование должно быть удовлетворено в течение 10 дней, а дальше продавец уплачивает за каждый день просрочки неустойку в размере 0,5% суммы предоплаты товара.