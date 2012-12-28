Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
В Липецкую область возвращаются морозы
Погода в Липецке
Ревнивец разбил окно и устроил погром в квартире соседки соперника
Происшествия
36-летний мужчина нашёл в подъезде телефон и теперь ему грозит до пяти лет колонии
Происшествия
Жители «Взлетного»: «нас заперли»
Общество
В поликлинике обнаружили превышение паров ртути в несколько раз: дело о попытке убийства ушло в суд
Происшествия
26-летний вор дважды обокрал один и тот же дом
Происшествия
В Липецкой области задержали организатора незаконной миграции и профессиональных «жён»
Происшествия
В «Университетском» сгорела машина
Происшествия
Два ДТП затормозили движение по улице Зои Космодемьянской у площади Мира
Происшествия
В липецкой мэрии вновь заговорили о сокращении числа «управляшек»
Общество
Читать все
«Только что всех бездомных биркованных собак поселка Матырский обрекли на смерть»
Общество
В Липецкой области задержали организатора незаконной миграции и профессиональных «жён»
Происшествия
Бесконечная реконструкция сетей на Папина и Доватора должна закончиться в этом году
Общество
Врачи рассказали о спасении раненого в бане в сердце пациента
Происшествия
В Липецке 14-летний подросток планировал устроить теракт в своей школе — мальчик арестован
Происшествия
ДТП на улице Зои Космодемьянской не обошлось без пострадавших
Общество
В квартире на улице Гагарина нашли окровавленный труп 45-летнего мужчины
Происшествия
В Липецкой области от -26 ночью до -19 днем
Погода в Липецке
Липчанин купил доски за 42 тысячи, получил половину и отсудил у продавца почти 77 тысяч рублей
Общество
Липчан предупреждают о чёрном кредиторе: займы предлагают в криптовалюте, а потом начинаются угрозы
Общество
Читать все
Происшествия
849
сегодня, 16:21
2

В квартире на улице Гагарина нашли окровавленный труп 45-летнего мужчины

В убийстве подозревают его 44-летнюю сожительницу.

22 января в квартире на улице Гагарина в Липецке обнаружено тело 45-летнего мужчины с колото-резаным ранением грудной клетки. В убийстве подозревают его 44-летнюю сожительницу.

По данным следствия, сожители вместе выпивали, вспыхнула ссора и женщина пустила в ход нож. После она рассказала о случившемся родственникам, а уже они позвонили в правоохранительные органы.

— Следственный отдел по Советскому округу Липецка возбудил уголовное дело по части первой статьи 105 УК РФ «Убийство», — рассказали GOROD48 в пресс-службе СУ СК России по Липецкой области.
убийство
поножовщина
0
6
3
3
1

Комментарии (2)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Буквоед
15 минут назад
Высокие отношения!Не доплюнешь!
Ответить
Гость
19 минут назад
Далеко не первый случай
Ответить
Рекомендуем
Культура
«Ёлки» в липецких театрах: куда сводить на праздниках детей?
Общество
Мясо дорожает, овощи и бакалея дешевеют
А знаете ли вы
«Этот луч прямой и резкий...» — как липчане смотрели туманные картины из волшебного фонаря
Бизнес
Деловая радиостанция Business FM начала вещание в Липецке
Общество
Сдан в эксплуатацию новый хирургический корпус областной детской больницы
Общество
Депутаты Липецкого горсовета проиндексировали зарплаты бюджетникам
Общество
Ремонт подземного перехода на площади Металлургов подорожал на 4,5 миллиона
Общество
В Липецкой области стали меньше пить
Общество
«После 35 женщины тоже рожают!»: областной Совет принял новую льготу для многодетных семей
Говорит Липецк
Что вам больше всего не понравилось в 2025 году?
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2026
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить