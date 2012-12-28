В поликлинике обнаружили превышение паров ртути в несколько раз: дело о попытке убийства ушло в суд
В Липецке 14-летний подросток планировал устроить теракт в своей школе — мальчик арестован
Липчанин купил доски за 42 тысячи, получил половину и отсудил у продавца почти 77 тысяч рублей
Липчан предупреждают о чёрном кредиторе: займы предлагают в криптовалюте, а потом начинаются угрозы
Происшествия
849
сегодня, 16:21
2
В квартире на улице Гагарина нашли окровавленный труп 45-летнего мужчины
В убийстве подозревают его 44-летнюю сожительницу.
По данным следствия, сожители вместе выпивали, вспыхнула ссора и женщина пустила в ход нож. После она рассказала о случившемся родственникам, а уже они позвонили в правоохранительные органы.
— Следственный отдел по Советскому округу Липецка возбудил уголовное дело по части первой статьи 105 УК РФ «Убийство», — рассказали GOROD48 в пресс-службе СУ СК России по Липецкой области.
0
6
3
3
1
Комментарии (2)