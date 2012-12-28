В квартире на улице Гагарина нашли окровавленный труп 45-летнего мужчины

В убийстве подозревают его 44-летнюю сожительницу.

22 января в квартире на улице Гагарина в Липецке обнаружено тело 45-летнего мужчины с колото-резаным ранением грудной клетки. В убийстве подозревают его 44-летнюю сожительницу.По данным следствия, сожители вместе выпивали, вспыхнула ссора и женщина пустила в ход нож. После она рассказала о случившемся родственникам, а уже они позвонили в правоохранительные органы.— Следственный отдел по Советскому округу Липецка возбудил уголовное дело по части первой статьи 105 УК РФ «Убийство», — рассказали GOROD48 в пресс-службе СУ СК России по Липецкой области.